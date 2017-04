Pri 71 letih bi gola skakala po odru

Seks simbol. Modna, (pop)kulturna in feministična ikona. Vse to in več je bila Debbie Harry, prvi glas, obraz in stas punk-rock skupine Blondie. Moškim se je ob pogledu na divjo platinasto blondinko dvignil utrip, ženske pa so hrepenele po prav tako izrazitih ličnicah in sočnih ustnicah, ki so morda še najbolj spominjale na vrtničin popek. A vendar je bil velik del njene samozavesti zaigran. Kljub izrazitim ličnicam, beli polti in ustnicam, ki vabijo k poljubom, so namreč tudi njo preganjale precej splošne ženske negotovosti, povezane z zunanjostjo. Morda še celo bolj kot večino pripadnic ženskega spola. Vsaj če sklepamo po tem, da je, da ne bi opazila kakšne pomankljivosti, iz svojega domovanja dala odstraniti vsa ogledala.



Lifting kot poslovna naložba



Glasno priznava, da je njena mikavna ženstvena podoba pripomogla h komercialnemu uspehu skupine, ki jo je leta 1974 ustanovila s kitaristom in ljubimcem Chrisom Steinom. Kot tudi ni skrivala, da se je zaradi lepote ulegla pod nož. Si na obrazu dala nategniti kožo, kar je bila v veliki meri poslovna odločitev. »Vsi vedo, da imam za sabo lepotno operacijo. To sem naredila zaradi skupine, šlo je le za posel. Z bolj napeto kožo je človek precej boljše videti na fotografijah, zunanjost pa je ključna v zabavni industriji. Preprosto sem menila, da je to nekaj, kar moram storiti,« pravi Debbie in dodaja, da je prav zaradi posla, v katerem je že desetletja, še toliko bolj razmišljala o staranju in kaj odcvitanje mladosti prinese.



Gola skakala po odru



Bila je ena tistih žensk, ki s svojim videzom zaznamujejo določeno ero. Ena tistih, ki so navdahnile celo Andyja Warhola, ki je njen angelski obraz ovekovečil na platnu, podobno kot druge brezčasne lepotice Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor in Marilyn Monroe. A je niti to ni prepričalo. Nasprotno, zaradi pozornosti, ki ji jo je svet namenjal, se je še s toliko večjo grozo gledala v zrcala, četudi hkrati pogleda skoraj ni mogla odmakniti. »Imela sem že občutek, da se preveč in prepogosto gledam in motrim. Ves svet je dajal mojemu videzu velikansko težo. Zato sem v nekem trenutku iz stanovanja odstranila vsa ogledala.« A čeprav jo je prestreljevala negotovost, se je te v svojih zrelih letih naposled otresla. Še več, sprejela je samo sebe, da zdaj, ko jih šteje že 71, ne bi niti zardela, ko bi se razgalila pred svetom. Odvrgla vse do zadnje krpice in z novo samozavestjo, ki jo prinese življenje, lahko celo nastopila v evinem kostumu. »Ali bi bila lahko ves čas koncerta gola? Verjetno. Čeprav bi bili vsi drugi verjetno zgroženi in pretreseni.