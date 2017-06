Preveč glasbe, da bi se omejeval le na en slog

Kevin Koradin je ime, ki je na slovenski glasbeni sceni že od zgodnjih devetdesetih let. Sprva je deloval v lokalni zasedbi Revolver, po selitvi na Nizozemsko pa je z bobnarjem Mikkelom Brinko in basistom Matejem Bateličem (skupaj že v Revolverju) ustanovil trio Tide. Zasedba je po Koradinovi vrnitvi v Slovenijo dobila zagona, v razširjeni postavi so veliko uspehov poželi v letih 2005 in 2006, ko so nastopili na festivalu Exit v Beogradu. V zadnjih letih je deloval kot avtor glasbe za Aniko Horvat, Manuelo Brečko, Jakoba Kapusa in Mario Masle, letos pa je Koradin naredil korak naprej in se podal na samostojno kantavtorsko pot. To je napovedal že s prvim singlom Never let me go, nedavno pa je v radijske valove poslal novo skladbo In un momento, ki jo poje v italijanskem jeziku. Njegovi stari starši po mamini strani so italijanskega rodu, tako je kot otrok odraščal ob italijanski glasbi in jeziku. »Kar nekaj let sem razmišljal o solo kantavtorski poti, kjer bi imel več svobode pri ustvarjanju, saj v rock bendu težko uideš rockovskim klišejem. V meni je preveč glasbe, da bi se omejeval samo na en stil. Že od mladih nog imam veliko ljubezen do melodične, pop glasbe, kar sem tudi pokazal, ko sem posnel tretji album pod imenom Tide, ki je nosil naslov Regeneration. To je bil prvi album, ki sem ga posnel v celoti sam, in zdaj nekako nadaljujem glasbeno pot, vendar tokrat pod svojim imenom. Pisal sem za druge izvajalce in nekako mi ta bolj umirjen slog leži. Ne izključujem, da bom še kdaj posnel kakšno rockersko skladbo, vendar bom ostal na solistični kantavtorski poti.«



Do naslednjega leta bi rad izdal še nekaj singlov in jih nato združil v album. »Nanj bi vključil tudi slovenske single, ki so izšli pod imenom skupine Tide in niso bili nikjer izdani. Gre za skladbi Tvoja stvar in Vlak ljubezni ter moj duet z pevko Aniko Horvat, skladbo, ki nosi naslov Z roko v roki. Tako da bil bi ta moj album nekakšna zbirka vseh teh slovenskih singlov plus seveda nove pesmi.« Zanimivo je, da Koradin večino glasbil odigra sam. »Tako mi je lažje, saj imam celotno sliko v glavi. Težje je nekomu razložiti, kaj bi rad. Edini inštrument, ki se ga nikoli ne lotim sam, so bobni, tudi če so programirani, kar je danes že skoraj standard v moderni pop produkciji.« Že pred izidom plošče bi se rad poskusil na festivalih, ki ustrezajo bolj kantavtorsko obarvani glasbi, prav tako razmišlja o sodelovanju na slovenskih popevkarskih festivalih. »Po izidu kantavtorskega prvenca planiram tudi prve nastope, vendar v bolj akustični izvedbi. Bolj se nagibam k temu, da bomo nastopali akustično, bolj umirjeno, intimno.«