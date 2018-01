Prestižnega festivala ni v programski shemi

Nekateri organizatorji te dni že objavljajo razpise za letošnje festivale narodno-zabavne glasbe, ansambli pa snemajo skladbe in razmišljajo, katero polko ali valček poslati na razpis, da bi z njim ali z njo kar najbolj prepričali člane žirije, ki bodo imeli glavno besedo pri tem, koga izbrati za nastop na tem ali onem festivalskem odru. Nobena skrivnost pa ni, da si ansambli najbolj želijo, da bi bili sprejeti na najprestižnejši festival Slovenska polka in valček (SPV), ki ga organizira RTV. Letos bi moral biti 23. po vrsti, a v tem trenutku se še ne ve, ali sploh bo.

Programsko-produkcijski načrt smo morali prilagoditi finančnim zmožnostim.

Ko smo minuli teden poizvedovali, kdaj bo objavljen razpis, so nam iz službe za odnose z javnostmi RTV odgovorili, da omenjenega festivala letos ni v programski shemi, prav tako ne še nekaj drugih projektov! »Programsko-produkcijski načrt smo morali prilagoditi finančnim zmožnostim,« so pojasnili. A dali še kanček upanja: »Morda najdemo novo pot in denar za realizacijo festivala, saj nam je veliko do tega, da ta festival živi in preživi. V kakšni obliki bo, kdaj, kje in kako bo izveden, če bo, pa vam trenutno še ne moremo povedati.«

Toda če ga ne bi bilo, bi bil to šok za številne ansamble, ki si za velik uspeh štejejo že, če so izbrani med finaliste, da o zmagi sploh ne govorimo. Upajmo torej na najboljše, četudi se je leta 2013 že zgodilo, da festivala ni bilo, z isto letnico so ga izvedli v začetku leta 2014. Zanimivo je tudi, da nekaj ansamblov, ki so bili nekoč med nagrajenimi na SPV, ne obstaja več. Tako denimo ni več ansambla Slovenija pa ansambla Vita, ne Vitezov Celjskih, Iskric, Navihank in Zlatih muzikantov, kot smo že poročali, pa so novico o tem, da bodo letos prenehali delovati, sporočili tudi lanski zmagovalci Ognjeni muzikanti.

No, zagotovo pa letos bo Večer slovenskih viž v narečju, in to že 18. po vrsti, in sicer 8. junija v Škofji Loki. Radio Sora, ki je organizator, prijave pričakuje do 8. marca. Prav tako je Turistično društvo Vurberk že objavilo natečaj za sodelovanje na 27. festivalu narodno-zabavne glasbe skupin z diatonično harmoniko ter dvo- in večglasnim petjem, ki bo 22. junija. Ansambli se lahko prijavite do 26. februarja.