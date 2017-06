Presenetil otroke

Isaac Palma je k nam prišel pred dobrim poldrugim letom, a že pridno gradi pevsko pot. Po uspehu na Slovenija ima talent je poprijel za delo in prvi rezultati so se kmalu pokazali. Argentinec, ki se pridno uči našega jezika in že govori slovensko, ima svoj krog poslušalcev, v katerega spadajo tudi najmlajši. Otrokom, ki v Selcah obiskujejo najmanjši slovenski vrtec, je očitno nadvse všeč, saj so si zaželeli njegovih podpisanih fotografij. Preprosta želja je tako prišla do Isaaca in pevec se je odločil, da vrtec obišče ter preseneti tamkajšnje varovance.

Z ženo Patricijo sta tako potrkala na vrata in razveselila otroke. Poleg njih sta obiskala še vrtec Voličina, kjer so tudi najmlajši Isaacovi oboževalci. Otroci so ga presenetili s vprašanji, saj jih je zanimalo vse mogoče. Med drugim, kdaj in zakaj je prišel v Slovenijo, povprašali pa so ga tudi, ali doma ločuje smeti pri odlaganju. Slednje je Isaaca nasmejalo in presenetilo, saj si ni mislil, da že tako majhni otroci to vedo in tako počnejo. »Pri nas v Argentini tega namreč ni,« pravi. Z malimi oboževalci je nato tudi zapel, v slovenščini in španščini, oni pa so ga učili nekaterih slovenskih otroških pesmic. Po obisku je povedal, da so tudi otroci razveselili njega in da mu obisk zanj ni bil niti najmanjša težava, saj ima otroke rad in se rad druži z njimi.