Preplet tradicije slovenske glasbe

Da je bila to ena najlepših pravljic, so se strinjali vsi, ki so se od blizu in daleč, tudi iz Kanade in drugih držav nemško govorečega območja, zbrali v športni dvorani Trata v Škofji Loki. »Zame je bil to zelo poseben večer, posebno doživetje in najboljši koncert sploh, odkar sodelujemo z Ansamblom Saša Avsenika. Pa smo se lani veliko družili in imeli v sklopu spomladanske turneje v tujini precej skupnih nastopov,« je po koncertu povedal Jože Vidic, umetniški vodja Slovenskega okteta, ki je leta 1996 v omenjeni pevski zasedbi nasledil Tomaža Tozona. Tozon, ki ima status častnega člana Slovenskega okteta, je koncert spremljal v prvi vrsti, po njem pa je s fanti znova zapel tudi sam.



»Ritmi Avsenikove glasbe so tisti, ki dvignejo, ponesejo, mi pa smo se predstavili tudi z mirnejšimi melodijami, ki so del naše tradicije. Tako je bila Zimska pravljica zanimiv preplet tradicije Slovenskega okteta, Avsenikove glasbe in narodno-zabavne glasbe drugih ansamblov, ki delujejo v Sloveniji,« je še dejal Vidic, ki ga je energija obeh zasedb navdušila, čeprav sta ansambel in pevski oktet na eni strani oddaljena, po drugi pa tako blizu, da jima je brez težav uspelo sestaviti uspešno skupno zgodbo.



Sicer pa se je sodelovanje med Ansamblom Saša Avsenika in Slovenskim oktetom začelo na pobudo zdaj že pokojnega Slavka Avsenika, ki je ustvaril skladbo za skupen sestav z naslovom Vsak večer pred polnočjo. Prva beseda, na katero je po koncertu pomislil Sašo Avsenik, je bila – slovenska. »Slovenski program, Slovenski oktet, slovenska narodno-zabavna Avsenikova glasba, slovensko občinstvo. Samo v Sloveniji občinstvo že med solističnimi vložki zaploska in na koncu s stoječimi ovacijami nagradi glasbenike. Lahko igramo po vsem svetu in ljudje norijo za to glasbo, a čustev, ki jih začutiš doma, ko vidiš, da ljudje to glasbo res čutijo, ne doživiš nikjer drugje,« je bil ob koncu koncerta vidno ganjen Sašo Avsenik. »Res smo bili navdušeni nad tem doživetjem in upam, da nam bo uspelo uresničiti še eno idejo, to je, da bi posneli skupni projekt in ga izdali na nosilcih zvoka,« je misli strnil Sašo. Več kot navdušena sta bila tudi organizatorja, Agencija Media butik iz Preddvora in Kulturno društvo Simba iz Svetega Duha.