Prekaljeni glasbeniki ohranjajo Avsenikov zven

Konec aprila je v Senožetih prvič uradno skupaj zaigral Ansambel Balažic, ki ga je ustanovil Jože Balažic, nekdanji trobentač legendarnega Ansambla bratov Avsenik, ki je zadnjih sedem let v ansamblu nadomestil Franca Koširja. V ansambel ga je povabil Slavkov brat Vilko Ovsenik in nekaj časa sta Jože in Franc Košir na odru še igrala skupaj. Ko pa je Franc Košir zaradi bolezni trobento za vselej odložil in se posvetil izključno humorju, je Jože ostal trobentač legendarnih Avsenikov vse do njihovega slovesa.



Jože, sicer rojeni Prekmurec v Beltincih, je maturiral na gimnaziji v Murski Soboti, zatem pa šolanje nadaljeval na glasbeni akademiji v Ljubljani pri profesorju trobente Tonetu Grčarju, sicer dolgoletnemu članu Ansambla Borisa Kovačiča. Pozneje se je zaposlil v simfoničnem orkestru Slovenske filharmonije, kruh pa si je služil tudi kot glasbeni pedagog v Glasbeni šoli Ljubljana-Moste. Še preden je pri Avsenikih nadomestil Franca Koširja, je Jože sodeloval s številnimi drugimi ansambli pri nas in v tujini, tudi z Alpskim kvintetom, Ansamblom Vilija Petriča, Dobrimi znanci, Gorenjci, Ansamblom Mira Klinca in drugimi. Ker pa Jože ne more živeti brez glasbe, se je po nekaj letih premora odločil, da sestavi svoj ansambel.



Priljubljeni tudi na drugi strani Karavank



K sodelovanju je povabil same izkušene glasbenike, kot so harmonikar Vinko Ferenčak, kitarist Hervin Jakončič, ki je prav tako igral pri Avsenikih, basist je Boštjan Povše, klarinet je vzel v roke Jožetov sin Matjaž Balažic, ki si je izkušnje nabiral v tujini, obenem pa je tudi član Pihalnega orkestra Bežigrad, pevca sta Alenka in Ivan Golež. »Eni manj, drugi bolj mladi, a važno, da smo sami ta pravi,« se pošali Matjaž Balažic, ki se ne more načuditi, kako poln energije je še njegov oče. Tudi prvi odzivi poslušalcev so odlični. »Že po enem mesecu smo dobili menedžerko v Avstriji, kjer so se nam v hipu na stežaj odprla vrata. V tujini je dejansko še vedno najbolj cenjen Avsenikov zven, ljudje to glasbo cenijo, z njo sta brata Avsenik okužila vso Evropo,« pravi Matjaž Balažic.



Sicer pa Ansambel Balažic ne preigrava le znanih Avsenikovih melodij, saj Jože Balažic ustvarja tudi nove skladbe, tako melodije kot besedila, Vilko Ovsenik pa jih še vedno aranžira. »In tako z Vilkom še vedno tvorno sodelujeta,« še pove Matjaž, ki se še dobro spomni besed, ki jih je očetu namenil Slavko Avsenik. Rekel mu je, naj zbere okoli sebe pet dobrih muzikantov, pa bo lahko imel odličen ansambel.



Rečeno, storjeno. Ubogal ga je in Ansambel Balažic se trenutno že pripravlja na nov nastop v Senožetih prihodnji teden, v petek, 16. junija, ko bodo tam imeli promocijski koncert. Ljubitelji prepoznavnega kvintetovskega Avsenikovega zvena tega dogodka prav gotovo ne bodo zamudili.