Predstava o iskanju ljubezni

Danes bo na velikem odru SNG Drama Ljubljana premiera krstne uprizoritve priredbe Visoške kronike. Predstava v režiji Jerneja Lorencija je nastala po slovitem romanu Ivana Tavčarja. Zamisel za uprizoritev tega pomembnega dela je dal ravnatelj Drame Igor Samobor. »Visoško kroniko sem seveda bral že pred časom in se mi je vtisnila v spomin, ostala je neka emocija,« nam je zaupal Lorenci in nadaljeval: »Ko sem slišal predlog, je vse v meni reklo da. Tisti trenutek sem privolil.«

Visoška kronika Literarna mojstrovina Ivana Tavčarja je izšla leta 1919 v dvanajstih nadaljevanjih v Ljubljanskem zvonu. Besedilo določajo tri teme: preganjanje čarovnic, preganjanje protestantov in 30-letna vojna. Avtor poudarja tudi domoljubje in protinemška stališča. Tavčar je nameraval napisati trilogijo, ki bi opisovala tri generacije v treh zaporednih stoletjih, a mu je uspelo napisati le prvi del.

Na četrtkovi novinarski konferenci je pojasnil, da gre za predstavo o iskanju ljubezni, o tem, kako ljubiti. »Seveda sem knjigo znova prebral, a je že bilo občutiti neke vrste pritisk. Začel sem usmerjati branje v različne perspektive, razmišljati sem začel o možnostih uprizarjanja. V teh primerih se moram malo umiriti in pustiti materialu, da vstopi vame čim bolj takšen, kot je. Moj ustvarjalni proces se začne dogajati šele, ko sem v stiku z igralci. Dokler ne vstopim v ustvarjalni proces z igralci, sem relativno neumen in prazen, nemočen. Potem se pa sproži.« V tem primeru so bili vsi ustvarjalci uprizoritve avtorji priredbe. »Pri izbiri materiala gre za neke vrste zaljubljanje. Če me material, najsi gre za dramo, roman ali ep, z nečim vznemiri, grem po tej poti. Je pa vseeno, ali gre za Visoško kroniko, Iliado, Biblijo ali Ponorelo lokomotivo. Nimam odnosa do tega, ali je nekaj veliko ali ne. Če me prevzame, potem sprejmem, če ne, pa ne,« je pristavil Lorenci, ki je v zadnjih letih na odrske deske postavil vrsto uspešnih predstav, med njimi tudi nekaj fundamentalnih del. »Pri Visoški kroniki je bil zame največji izziv tehnične narave – kako uprizarjati roman,« je povedal Lorenci. »To je bil krasen izziv, treba je bilo sprejeti odločitve, strategije, ugotoviti, kakšne so možnosti dramatizacije, kakšna je pozicija gledalcev, gre za iskanje dialogov, kaj z opisnimi deli. Skratka, šlo je za kolektivno branje in hkrati uprizarjanje romana. Igralec je razpet med svojo zasebnostjo in možnostjo neke vloge; med pripovedovalcem in igralcem. Zanima me situacija, ko ne gre za zakoličeno pozicijo dramske osebe, ampak se to pretaka. Temu pravijo tale acting.« V uprizoritvi nastopajo Aljaž Jovanović, Nina Ivanišin, Tamara Avguštin, Klemen Janežič in Janez Škof.