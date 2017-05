Pred hčerkama  ni smela peti

Ime je dobila po filmski junakinji iz Kekčevih ukan, drobni deklici Tinkari, ki jo je pred 49 leti upodobila Fanika Podobnikar. Zdaj 38-letna Tinkara Kovač, mamica devetletne Gale in štiriletne Alme, ni samo znana glasbenica in pevka, zadnji dve leti je tudi predsednica Sindikata glasbenikov Slovenije, predvsem pa je neskončno umirjena in topla ženska. Tinkara je njej še danes zelo ljubo in vokalno precej zahtevno balado Veter z juga zapela, ko je imela komaj 16 let. Takrat se je začela njena glasbena kariera, ki je prehitela načrte o dodatnem glasbenem izobraževanju v tujini. Po mnenju tistih, ki jo dobro poznajo, je ena najbolj razgledanih in inteligentnih javnih osebnosti.

