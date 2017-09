Povezala jih je Lady Gaga

Ni skrivnost, da je sloviti producent Mark Ronson, ki ga poznamo po uspešnem sodelovanju z Amy Winehouse in Brunom Marsom, od nekdaj velik ljubitelj skupine Queens of the Stone Age. Producent megahita Uptown Funk ima v svojem londonskem studiu na častnem mestu izobešen podpisan poster omenjene skupine. Sam pravi, da je to njegov najljubši rock bend tega obdobja, in prav zaradi tega se je odločil, da bo ob sodelovanju z njimi dal vse od sebe. »Nenavadno je producirati za skupino, s katero si odraščal,« je povedal 41-letni Ronson. »Po drugi strani pa kot oboževalec točno vem, kaj bi drugi oboževalci radi slišali.«

Zanimivo je, da je za zvok njihove nove plošče Villains, izšla je 25. avgusta, precej zaslužna pop zvezdnica Lady Gaga, ki jih je z Ronsonom združila leta 2016 za svoj projekt Joanne. Takrat je bil 44-letni Josh Homme navdušen nad njim. »Opazoval sem ga med delom, kako se je prelil v svet Lady Gaga. Zelo dobro zna komunicirati, ne boji se povedati stvari, ki ti niso všeč, a to zna narediti na pravi način.« Ronsona je v svoj studio Pink Duck v Los Angelesu povabil, ker je hotel presenetiti stare oboževalce skupine. »Zavest, da bomo povzročili štalo v glavah ljudi, je bila zelo vznemirjajoča,« je povedal Josh. »To je bila naša mala grda stvar. Nimam želje, da bi ustrezal, rad bi zajeb... ljudi na vsakem odru.«