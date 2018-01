Potepini priredili Dan D

Teo Vranc, Dejan Erjavc, Matjaž Gašparič in Mitja Likar so fantje, vsi doma iz okolice Velenja, ki se očitno radi potepajo. No, vsaj če gre soditi po tem, da so se poimenovali ansambel Potepini. Čeprav ustvarjajo po večini lastne skladbe, katerih avtor je njihov Matjaž Gašparič in ki so poslušalcem zelo všečne, pa so mnoge najbolj presenetili s priredbo znane pesmi legendarne novomeške skupine Dan D z naslovom Čas, za katero je glasbo in besedilo ustvaril Tomislav Jovanović - Tokac, za aranžma priredbe pa je poskrbel Sandi Dobnik.

V svojem repertoarju imajo Potepini že nekaj skladb, kot denimo Prekrokana noč, Ti nisi prava pa valček z naslovom Prosim, reci mi in skladbe Ljubezen greje me, Nedostopna, Končno moja, polka Rdeča lička, zelo všečna pa je tudi njihova priredba polke ansambla Lojzeta Slaka z naslovom Vaške noči.