Postal je magister

Eden tistih, ki so si pred kratkim krepko oddahnili, je tudi odličen slovenski bobnar Brane Štubljar. Vodja skupine Bomb Shell, ki se je letos poleti uspešno prvič predstavila na Melodijah morja in sonca, je postal magister sanitarnega inženirstva. A kot pravi, ni bilo lahko. »Težko sem uskladil glasbene obveznosti in študij, to moram reči po pravici. Pa vendar, kjer je volja, sta tudi moč in pot. Treba se je bilo potruditi in biti priden. Vesel sem, da je to za menoj. Saj je lepo biti študent, a dobro je tudi čim prej imeti poklic,« se nasmehne. V svojem poklicu za zdaj še ne bo delal, saj ga trenutno bolj vleče v glasbene vode. S skupino so pravkar izdali nov videospot za skladbo Narobe svet. Napovedujejo pa tudi izdajo prvega albuma, tako da jim časa za dolgočasje ali celo lenarjenje pač ne ostaja.