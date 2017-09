Poslovil se je Walter Becker

Glasbeno javnost je pretresla žalostna novica, da se je v 67. letu starosti poslovil Walter Becker. Soustanovitelj ene najboljših jazz-rock skupin je umrl v nedeljo. Vzroka in okoliščin smrti še niso razkrili. Oglasil se je Donald Fagen, njegov najtesnejši prijatelj, kolega z univerze in soavtor številnih uspešnic skupine. »Bil je oster kot britev, odličen kitarist in pisec skladb. Ciničen do človekovega značaja, tudi do lastnega. Bil je zelo duhovit,« je zapisal Donald in dodal, da bo še naprej širil njegovo glasbo ter vztrajal s skupino Steely Dan. Prvi sumi, da je z Walterjevim zdravjem nekaj narobe, so se pojavili julija, ko je izpustil več koncertov. »Walter okreva po posegu, upamo, da se nam bo kmalu spet pridružil,« je takrat izjavil Donald in pristavil, da je zdravnik Walterju svetoval, naj ostane na svojem domu v Mauiju.

Donald in Walter sta se spoznala kot študenta v New Yorku. Sprva sta ustvarjala skladbe za druge izvajalce, nato pa sta se na začetku sedemdesetih preselila v Kalifornijo in ustanovila skupino Steely Dan, poimenovala sta jo po sloviti spolni igrački iz knjige Goli obed. Pridružili so se jima kitarista Jeff Skunk Baxter in Denny Dias, bobnar Jim Hodder ter pevec David Palmer. Svojo prvo ploščo Can't Buy a Thrill so izdali leta 1972, od takrat so se člani skupine vztrajno menjavali, le Donald in Walter sta ostajala trdno jedro. Njihova glasba je navduševala s poetičnimi glasbili, virtuoznim igranjem in zelo prepoznavnim toplim zvokom. Walter ni nikoli maral oznake jazz-rock, predvsem zaradi številnih bleferskih zasedb, ki so takrat delovale. Steely Dan so izdali devet studijskih albumov, zadnjega Everything Must Go so na police postavili leta 2003. Leta 2001 so jih sprejeli v hišo slavnih (Rock and Roll Hall of Fame).