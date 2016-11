Poskočni muzikantje so pokvarjeni fantje

Poskočni muzikanti so na našem glasbenem prizorišču že uveljavljeno ime. Že ko so leta 2010 prvič stopili na oder, so namreč dokazali, da ne bodo muha enodnevnica. Martin Juhart, Dejan Krajnc, Nejc Tratnjek, Lovro Sadek in Jože Kotnik so poskočneži, ki so prvi album naslovili po polki z naslovom Pogledam te. Prava odskočna deska pa je bila zanje skladba Adijo, madam, po kateri so poimenovali tudi drugi album in posneli videospot, ki je požel veliko zanimanja zlasti med mladimi dekleti. Da fantje radi provocirajo, pa so dokazali z izidom tretjega albuma, ki so ga naslovili po skladbi z naslovom Pokvarjeni fantje in na katerega so uvrstili deset novih skladb ter dve priredbi, vse od rocka do balade. K sodelovanju so povabili najrazličnejše priznane slovenske avtorje in glasbene goste. Poleg naslovne skladbe Pokvarjeni fantje, avtorja katere sta njihova prijatelja Nino Ošlak, ki je prispeval melodijo, ter Igor Pirkovič, ki je napisal besedilo, so na album uvrstili še skladbe z naslovom Čao adijo, Ti boš ob meni mirno zaspala, Lubi, You are the star, Kok nam je lušten, Gay polka, Hey, hey, hey, Lahko noč deklica, Ne veš, Adijo, madam v rock izvedbi in Naša Štajerska. Ne ravno značilen narodno-zabavni ansambel je očitno našel pot do mladih in tudi manj mladih poslušalcev, njihov krog oboževalcev pa se še širi.

Pred petimi leti so se po vzoru mnogih lotili tudi organizacije svojega koncerta Poskočno na poskočne, na katerem pa nikoli niso sami. Letošnji je bil že peti po vrsti, in čeravno fantje pred koncertom ne izdajo, koga vse so povabili v goste, jim je uspelo športno dvorano v Slovenski Bistrici napolniti do zadnjega kotička. In nihče ni bil razočaran. Nasprotno, fantje pravijo, da ima ravno to svoj čar. Obiskovalci so tako namreč v nestrpnem pričakovanju, koga vse bodo videli in slišali, napetost pa se iz minute v minuto stopnjuje. Poleg lastnih skladb, ki so jih predstavili Poskočni muzikanti, so tako poslušalci lahko slišali tudi skladbe številnih drugih, tudi že pokojnih glasbenikov ter tistih, ki niso več tako aktivni. Med slednjimi so denimo Čudežna polja s Slavkom Kovačičem, pa Franjkinclerji s Srečkom Zorkom na čelu. Povabili pa so tudi Alpski kvintet, Mlade korenjake ter Dejana Vunjaka, ki je nastopil skupaj s Koradom, ki ga je tokrat nadomestil vsestranski Martin Juhart, sicer harmonikar Poskočnih muzikantov. Seveda tudi tokrat ni šlo brez venčkov, ki jih imajo poslušalci še posebej radi, najbolj ganljiv trenutek večera pa je bil, ko so se poklonili spominu na Lojzeta Slaka, Slavka Avsenika, Tomaža Ahačiča, pa dveh preminulih Fantov s Praprotna Toneta Štritofa in nedavno še Francija Rebernika, pozabili pa niso niti na kraljico src Simono Weiss, njeno skladbo Ena želja je odpela Darja Gajšek. Prav tako je v bistriški športni dvorano završalo, ko je na oder stopil Jan Plestenjak z glasbenim prijateljem Zdenkom Cotičem - Cotom. Ko so se jim pridružili še Modrijani, pa so bili vsi v dvorani na nogah, saj so natanko vedeli, da bodo slišali tudi njihovo zadnjo skupno uspešnico z naslovom Kok nam je luštn. Pa tudi legendarni Avsenikov tercet ni manjkal, saj pevki Joži Kališnik, Jožica Svete ter Alfi Nipič pa tudi Oto Pestner še vedno zelo radi skupaj zapojejo, če le dobijo priložnost za to.

Poskočni muzikanti so torej daleč od tega, da bi jih imel lahko kdo za pokvarjene, kvečjemu za inovativne, saj z vsako skladbo pritegnejo kakšnega novega poslušalca ali gledalca, ko posnamejo še videospot. Za skladbo Pokvarjeni fantje so ga poleti snemali na Pagu, kjer jim je družbo delalo veliko lepih deklet.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.