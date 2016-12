Pomlajeni Zemeti novi na sceni

Predvsem starejši ljubitelji narodno-zabavne glasbe se verjetno dobro spomnijo Ansambla Francija Zemeta iz Vojnika, ki je kar nekaj desetletij razveseljeval s polkami in valčki mlado in staro. Glasba je bila način življenja Francija Zemeta, ki ima že krepko čez sedem križev, zato aktivno ne igra več.



Z mamico na odru



Po njegovi poti sta šla tudi njegova sinova Bojan in Andrej, proti glasbi pa niso imuni niti njegovi vnuki. Predvsem Dominik, Bojanov sin, je že velikokrat dokazal, da je izjemno talentiran harmonikar. Nastopil je tudi že v televizijski oddaji Slovenski pozdrav, kjer je z mamo Danijelo Pečnik, prav tako priznano pevko in jodlarico, ter očetom zapel prepoznavno Zemetovo skladbo Sinko sprašuje. Z mamico Danijelo pa sta nedavno stala tudi na odru Noči Modrijanov.



Poleg bratov Zeme in pevke Danijele Pečnik, ki je Bojanova življenjska sopotnica, pa v novem ansamblu Zeme igrajo Boris Golavšek, Dani Skornšek ter Jože Mandl, ki se ga mnogi spomnijo kot vodjo in harmonikarja ansambla Tapravih 6, ki žal ne deluje več. Gre torej za same prekaljene glasbenike, ki nas s kvintetovskim zvenom in Danijelinim jodlanjem zagotovo ne bodo razočarali. A ne bodo igrali le znanih melodij, tudi od ansambla Francija Zemeta, ustvarjali bodo tudi lastne. In prvo z naslovom Da srce ti zaigra za me so pred kratkim že posneli in z njo navdušili ljubitelje narodno-zabavne glasbe.



Značilen zven



Gre za polko, za katero melodijo je ustvaril Bojan Zeme, ki se je skupaj z Janezom Rakovcem podpisal tudi pod aranžma, besedilo pa sta skupaj ustvarili Suzana Potrč Pointinger in Danijela Pečnik. Skladbo so posneli v studiu Mihelič pri producentu Tadeju Miheliču, zanjo pa bodo kmalu posneli videospot.



»Želimo si, da bi poslušalci prepoznali naš značilen zven, ki ga s pridom nadaljujemo in ohranjamo skozi glasbeno ustvarjanje v ansamblu Zeme. Tukaj ni nobene filozofije – pomembno je, da ljudje sprejmejo to, kar delaš. V našem primeru je to glasba,« pravijo prekaljeni glasbeni mački, ki bodo kot šestčlanska kvintetovska zasedba odlična popestritev na narodno-zabavni sceni. Sploh kadar bo Danijela še kakšno zajodlala, Andrej, znani čarovnik, pa še kaj lepega pričaral. Geslo novega ansambla Zeme pa je: Zate, zame, za vse. Kar pove vse.