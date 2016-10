Podaril ji je mercedesa

Pevka Jelena Karleuša se nad možem, nogometašem Duškom Tošićem res ne more pritoževati: čeprav sta poročena že šest let, jo ta še vedno zasipa s pozornostmi, pri tem pa je pripravljen seči globoko v žep. Pred kratkim je svojo boljšo polovico osrečil s prestižnim mercedesom AMG GLE kupe, katerega cena se giblje okoli 70.000 evrov. Prsata estradnica se je darilca zelo razveselila, možu pa se je zanj zahvalila celo prek družabnega omrežja. »Ooo. Hvala ti, dragi,« je navdušeno zapisala pod na instagramu objavljen posnetek, na katerem pozira poleg svojega novega jeklenega lepotca. Zvezdnica čudovitega darila ni pustila dolgo stati na parkirišču. Kljub deževnemu vremenu se je takoj naslednji dan odpravila na vožnjo po Beogradu.



Vse kaže, da se zna pevka možu lepo zahvaliti za draga darila, saj je to že drugi mercedes, ki ga je prejela v zadnjih štirih mesecih. Prvega ji je nogometaš turškega Bešiktaša podaril junija letos. Dobila je najnovejši mercedes SLS roadster, ki stane vrtoglavih 188.000 evrov. Vir blizu slavnemu in bogatemu paru je tedaj razkril, da je Jelena izbirala med porschejem in mercedesom, a se je navsezadnje odločila za slednjega. Očitno jo je darilo prepričalo, saj si je v kratkem roku zaželela še en avto te znamke. Pevka, ki pridno objavlja vse, kar se ji v življenju dogaja, je junija ob obletnici na spletu zapisala: »Točno pred desetimi leti me je Duško prvič poljubil. Točno dve leti pozneje sem dahnila usodni da.«



Tosić, s katerim imata dve hčerki, Atino in Niko, je Jelenin drugi mož – leta 2008 je bila štiri mesece poročena s poslovnežem Bojanom Karićem.