Pod Pohorjem blesteli  Vražji muzikanti

Na prvem festivalu narodno-zabavne glasbe pod Pohorjem Oplotnica 2017 je nastopilo osem ansamblov. Strokovna komisija in občinstvo sta poslušala tamburaško skupino Dupljak ter ansamble Žvižg, Hopla, Udar, Savinjski kvintet pa Dravske, Vražje in Srčne muzikante. Kvinteti so se predstavili s po eno izbrano Avsenikovo in eno lastno skladbo, trio zasedbe pa s po eno izbrano Slakovo vižo in eno lastno skladbo. Najboljši so bili na koncu Vražji muzikanti, ki so osvojili tako prvo nagrado strokovne komisije kot tudi občinstva.



Poleg tega so Vražji muzikanti, Alen Partlič, Jan Junger, Luka Krof, Klemen Pešl in Aleš Rola, osvojili nagrado za najboljšo melodijo lastnega valčka z naslovom Ona se vrača, za katerega je glasbo in aranžma napisal njihov trobentar Luka Krof, besedilo pa Matjaž Vrh, ter nagrado za najboljšo priredbo izbrane skladbe. Drugo mesto si je z najboljšo izbrano skladbo priigral ansambel Udar, kitarist Dravskih muzikantov Blaž Ciglar pa je domov odnesel nagrado za najboljše besedilo, ki ga je napisal za pesem z naslovom Žarek sonca.



Ansambli navdušeni



In kdo vse je v Oplotnici ocenjeval ansamble? Tokrat so bili to bili muzikantje Jakob Sadek, Mike Orešar in Davor Pušnik, pa Ignac Pančič in nekdanji radijski napovedovalec Janez Dolinar. »Ansambli so bili nad festivalom, ki je nov na sceni, navdušeni,« je na koncu strnil misli Franci Ribič, predsednik KUD Oplotnica. »Ideja, da sami pripravimo festival, se nam je porodila, ker imamo doma in v neposredni okolici veliko muzikantov in ansamblov.«



Ob festivalu so v Oplotnici postavili na ogled razstavo z naslovom Glasba skozi čas, na kateri so predstavili okoli 15 domačih glasbenih ustvarjalcev, od ljudskih godcev do drugih zasedb, ki so tako in drugače pustili pečat na glasbeni sceni. Seveda na festivalu ni manjkal niti Oplotničan Tine Lesjak, ljudski godec, nastopil pa je v revijalnem delu festivala tako kot tudi ansambel Vikend. Vražji muzikanti so bili uspeha, ki se ga niso nadejali, zelo veseli. »Festivala smo se udeležili tik pred zdajci, saj nam je načrte skoraj prekrižal neki neljubi dogodek. A smo naposled prišli in se predstavili v najboljši možni luči. Se bomo pa letos udeležili še nekaterih drugih festivalov, in tako je Oplotnica za nas ena taka lepa odskočna deska,« je v imenu članov misli strnil vražji muzikant Jan Junger.

