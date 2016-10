Po Tošejevi smrti se ne zna več smejati

Minilo je deveto leto od prometne nesreče glasbenika, ki se je rodil 25. januarja 1981, v astrološkem znamenju vodnarja, pevca, ki še danes živi skozi svoje pesmi. Toše Proeski, ta dobrodelni fant izjemnega glasu, je verjel, da so pomembne samo tri stvari, da je zdrav, da je živ in da je družina skupaj, bi bil star 35 let.

Večino pevskih honorarjev je vložil v svoja nečaka Kristijana in Nikolo, sinova sestre Dore, za njiju nikdar ni bilo dosti daril, prav tako ne za mamo, očeta, sestro in tiste, ki so imeli v življenju manj sreče in priložnosti kot on. Zdi se, da se je iz sojev odrskih luči vračal izključno v realno življenje, družina Proeski je do njegovega uspeha živela zelo skromno. Veliki glas je zrasel v delavski družini, složni in ljubeči, in to je pustilo v njem pečat, po katerem je poznan še danes, tudi tisti, ki ga niso poznali, so čutili, da je iskren, skromen, vljuden in topel sopotnik. Prijateljem, sodelavcem, ki so primaknili zgolj kamenček v mozaiku njegovega zasebnega ali kariernega življenja, ni nikoli pozabil povedati, kako spoštuje dobro misel ali delo, kako rad jih ima in kako jih ljubi, tako stvaren in ljubeč je bil.



Imel dve materi

