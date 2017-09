Ptujski festival je v zakladnico slovenske narodno-zabavne glasbe v minulih 48 letih prispeval več tisoč polk in valčkov, saj je na njem nastopilo že približno tisoč ansamblov. Tokrat so spomine na prejšnje festivale ansambli obujali z vižami, ki so bile predstavljene med letoma 1989 in 1998.

Več tisoč polk in valčkov je v zakladnico slovenske narodno-zabavne glasbe v minulih 48 letih prispeval ptujski festival.

Slišali smo skladbe Za materin praznik, Pesem v slovo, hudomušno Lujzekova vozniška, Za dežjem pride sonce, Urca zamujena, Gospodar svojih poljan, Za mir na svetu, Stari spomini, Je hitla glavo na kušin, Spogledljivka, Veseli Kurentland, Naša Minka, Zelena Štajerska, Tam, kjer je srce, pa Na dopust, Zasanjana Slovenija, Sinjorina balerina, Moč ljubezni in Po haloških gričih. Prav slednja, Po haloških gričih, ki so jo izvedli Štajerski baroni, pa je bila izbrana kot najboljša melodija tretjega desetletja festivala, v revijalnem delu festivala Odštevamo do Abrahama. Pesem, ki sta jo ustvarila Marijan Herceg (melodija) in Jože Krivec (besedilo), še danes navdušuje poslušalce po vsej Sloveniji.