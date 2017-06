Po dveletnem premoru Papir spet nastopil

V soboto je v prostorih mariborskega Vetrinjskega dvora po več kot dveh letih premora nastopila skupina Papir. Koncert si je prišla ogledat zavidljiva množica in prizorišče napolnila malone do zadnjega kotička. Skupina, katere polno ime je Družinski ansambel za prosperiranje poezije in glasbe Papir, sestavljajo vrhunski glasbeniki, pevka Ana Bezjak, klaviaturist Sebastijan Duh, kitarist Igor Bezget, bobnar Bruno Domiter in basist Tadej Kampl. V zgodnejših izvedbah sta v skupini delovali še pevki Mirna Bogdanović in Maja Keuc. Osrednja figura pa je pisatelj Rok Vilčnik, ki je dal pobudo za ustanovitev skupine, ki bi izvajala kakovostno avtorsko glasbo na najvišji ravni. Spomnimo se, da Vilčnik spada med najuspešnejše pisce besedil za skladbe, poznamo ga tudi po sodelovanju s skupino Pathetico, Bilbi, zasedbo Pliš, Neisho, Severo Gjurin in Gregorjem Stermeckim, ki s Sebastijanom Duhom sestavlja skladateljsko ogrodje skupine.



Po viharju



Delovanje Papirja sledi konceptu iz zlatega obdobja slovenske popevke, ko so za besedila skrbeli vrhunski tekstopisci, za glasbo skladatelji, za izvedbo pa virtuozni inštrumentalisti in pevci. Ne preseneča, da je Vilčnik glasbeno gibanje okoli skupine imenoval nova popevka. Tudi slogovno je njihova glasba, ki jo uradno ustvarjajo od leta 2009, usmerjena v jazz in šanson s ščepcem popa. Ne preseneča, da je bil njihov studijski prvenec Po viharju že mesec po izidu razprodan in je šel v ponatis ter je znova pošel. Njihove skladbe gredo zlahka v uho, besedila pa so poglobljena, duhovita in izvirna, saj osvetljujejo življenjske situacije iz zornih kotov, ki jih nismo vajeni. Na koncert v Vetrinjski dvor so prišli ljubitelji glasbe vseh generacij in so znali besedila na pamet ter so z navdušenjem prepevali. Odlična Ana Bezjak nas je peljala čez repertoar, povedala kakšno zanimivost o skladbah, ki jih izvajajo, in napovedala že naslednji koncert, ki bo 30. junija v mariborskem mestnem parku na Artcampu na Odru Triglav.



Bogati aranžmaji



Poslušalci smo se navduševali nad virtuoznostjo glasbenikov, od izjemno hitrih prstov kitarista Igorja Bezgeta do domiselnih in tekočih klavirskih prehodov Sebastijana Duha. Skupina Papir je na odru še bolj usmerjena v blues in jazz kot na plošči. Na albumu je veliko glasbe, aranžmaji so bogati, a vendar glasbeniki na odru ne puščajo praznine, Bezjakova odlično zaseda dele, ki sta jih pred njo prepevali njeni kolegici, dinamična ritem sekcija pa spretno diha in narekuje vzdušje na odru. Glasbeno druženje se je končalo z navdušenjem občinstva in pričakovanjem, da bo skupina kmalu predstavila nove skladbe. Konec leta 2014 so že napovedovali, da delajo nov album – takrat so na koncertu v mariborskem Salonu uporabnih umetnosti zaigrali nekaj novih skladb, kot sta Zadržala sem srce in Raj. Čeprav nam zagotovil o prihodnosti skupine ni uspelo dobiti, smo vendarle lahko optimistični, saj glasbeniki niso skrivali navdušenja nad nastopom in odzivom občinstva.

