Po Beatlesih, U2 in Laibach še Siddharta

Pred dnevi je glasbena skupina Siddharta trinajst nadstropij nad Ljubljano zaigrala nekaj pesmi in se pridružila čaščenju dneva Zemlje. Res so ga promotorji predstavljali kot »koncert, kot ga v Sloveniji še ni bilo«, a kaj ko to nima nobene zveze z inovativnostjo. Le spomniti se je treba, kako so nekaj podobnega na strehi stavbe, v kateri je bila njihova založba, storili legendarni The Beatles leta 1969 in – vstopili v zgodovino. Mimogrede; britanska vlada se je že pred sedmimi leti odločila, da legendarni studio Abbey Road, v katerem je svoje albume snemala legendarna skupina, razglasi za spomenik kulturne dediščine. No, tudi irska skupina U2 je zapela na strehah v Los Angelesu in Londonu … Še bi lahko naštevali.



In tako so se za inovativnost odločili tudi fantje iz skupine Siddharta. Dve leti po nastopu skupine Laibach na strehi Muzeja sodobne umetnosti v Zagrebu, ki je bil največja zanimivost takratnega poletnega programa ene od osrednjih hrvaških kulturnih institucij. Laibach so se v Zagrebu mudili po ameriški turneji in pred nastopom v Severni Koreji.

