Pljučnica usodna za člana in ustanovitelja slavne glasbene skupine

LONDON – Slavna skupina Motörhead je na svoji uradni facebook strani objavila vest, da jih je za vedno zapustil ustanovitelj Eddie Clarke. Slavni kitarist je oktobra lani dopolnil 67 let.

Glasbeni svet žaluje

»Nedolgo nazaj sem videl Eddieja in je bil v odlični formi, zato je to zame velik šok,« je na svojem facebooku profilu zapisal nekdanji bobnar Motörheada Mikkey Dee, ki se je kasneje pridružil skupini The Scorpions.

‘I wasn’t a drinker before I joined Motörhead, but being in a band with Lemmy and Phil, after about 12 months of speed and no sleep, that’s when I discovered Special Brew. Within another 12 months I had a drink problem’ - Fast Eddie pic.twitter.com/1Dd2Nag96o