Plant meša novo s starim

Carry fire je naslov enega najtežje pričakovanih albumov letošnjega leta. Robert Plant je minuli konec tedna razkril prve podrobnosti o izdaji, ki bo na prodajnih policah 13. oktobra. Veselo novico je pospremil s prvim singlom The May Queen. Združuje indijske glasbene elemente z bluesom in Plantovim značilnim akustičnim zvokom, ki je postal njegov zaščitni znak. Razveselil nas je z novico, da ostaja zvest odlični spremljevalni skupini Sensational Space Shifters, s katero je leta 2014 izdal zadnji album Lullaby and … the Ceaseless Roar. To pomeni, da so tudi v njegovi 11. studijski izdaji za glasbila prijeli John Baggott, Justin Adams, Dave Smith in Liam Skin Tyson. Zaigrala sta tudi čelist iz Albanije Redi Hasa in najnovejši član skupine, godalec Seth Lakeman. Na plošči bo tudi duet s Chrissie Hynde – zapela bosta skladbo Ersela Hickeyja Bluebirds Over the Mountain iz leta 1958. »Gre za namero. Spoštujem in cenim svoje dozdajšnje delo, a vedno znova čutim potrebo in pobudo, da ustvarim nekaj novega,« je povedal sloviti pevec skupine Led Zeppelin. »Preprosto moram mešati novo s starim. Nov pristop in novi zvoki dajejo prostor za vznemirjujoče in dramatične pokrajine razpoloženja, melodije in inštrumentacije.« Prav to pooseblja skladba The May Queen. Pravi ljubitelji skupine bodo takoj prepoznali namig na mešanje novega s starim.

Skladbo lahko snamemo s spleta na Plantovi spletni strani, če naročimo prihajajočo ploščo v prednaročilu. Novembra pa se bo skupina podala na koncertno turnejo, najprej po Veliki Britaniji in Irskem.