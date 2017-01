Pevko Lambade so živo zažgali

Brazilska pevka Loalwa Braz, ki je leta 1989 s pesmijo Lambada dvignila na noge ves svet, da je začel migati v ritmih prepovedanega plesa, je vse življenje živela za glasbo. Pri komaj štirih je namreč že izvabljala glasbo iz klavirja, devet let pozneje pa je našla svojo pravo strast – petje. Zdaj je njen glas za vselej utihnil, in to v nepojmljivo brutalnem zločinu. »To, da je zgorela živa, je neizmerno kruto,« je dejal Leonardo Macharet, ki je na čelu preiskave zločina, ki je predvčerajšnjim, 19. januarja, pretresel Brazilijo. V obalnem mestu Saquaremi, dobrih 70 kilometrov od Ria de Janiera, je policija v skoraj upepeljenem avtomobilu našla zoglenelo truplo pevke.



Ponesrečen rop



V zgodnjih jutranji urah, ob zori, je saquaremška policija prejela klic o požaru v domu nekega umetnika. In le nekaj minut pozneje še o gorečem avtomobilu honda civic približno 800 metrov stran. A kar koli so policisti in gasilci, ki so se odzvali na klic, pričakovali, tako grozljivega odkritja nikakor niso mogli predvideti. Iz avtomobila, od katerega je ostalo le nekaj zverižene sive kovine, so izvlekli ostanke trupla. Nadaljnje preiskovanje – sprva so vzeli pod drobnogled neznanca, ki so ju opazili v pevkini hiši – pa je začelo razkrivati predzgodbo, ki je privedla do umora 63-letne zvezdnice.



Velik kos lesa, najverjetneje priložnostno orožje napadalcev. Nož. Okrvavljena moška majica. Na to je policija naletela v njenem domu, ki ga kazijo sledi požara. To je ogrodje, ki počasi izrisuje okoliščine zločina, ki se je začel kot rop, med katerim pa je šlo nekaj pošteno narobe. Trije naj bi vdrli v zvezdničin dom in jo od tam popihali s 15.000 reali (približno 4300 evri) in nekaj dragocenostmi. A jih je vročekrvna Brazilka, ki je v minulih letih živela med domačo deželo, Švico in Francijo, očitno zalotila in se uprla. Zato so jo napadli z lesenim drogom, ki so ga imeli pri roki. Nadaljevanje pa je še ovito v meglico, saj so jo nato – menda ker naj bi preglasno kričala – zvlekli v avtomobil in jo živo zažgali.



Od treh roparjev je policija dva že prijela, eden je Wallace de Paula, star 23 let, ki je delal zanjo. Po poročilu brazilskega spletnega portala Globo naj bi sam odkorakal na policijo in se poskušal naslikati kot žrtev. Neuspešno, policija ga je ujela na laži. »To je bilo izjemno barbarsko in nasilno kaznivo dejanje, aretirana pa ne kažeta nikakršnih znakov obžalovanja,« še zaokrožuje Macharet. Ki pa mora grozljivi zgodbi še spisati epilog.



Rak vzel bratranca Georgea Clooneyja



Pevka Lambade ni edina umetnica, ki je umrla v četrtek. Kakšnih 10.000 kilometrov severneje, v Los Angelesu, je v 62. letu starosti namreč boj z rakom na požiralniku izgubil igralec Miguel Ferrer, najbolj znan po televizijskih serijah Preiskovalci na delu: Los Angeles in Crossing Jordan. »Zaradi tebe je bil svet malce svetlejši in zabavnejši. Vedno te bomo ljubili,« se je od njega že poslovil bratranec George Clooney, ki izgubo občuti vsaj tako močno kot ekipa serije Preiskovalci na delu, s katerimi je sodeloval skoraj do poslednjega diha. A jim je, žalosti navkljub, verjetno vsaj malce v uteho, da je umrl spokojno in obdan z družino.