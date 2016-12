Pevka Rita Ora  jih je spet pokazala

Britanska pevka Rita Ora je spet poskrbela, da so srca njenih oboževalcev začela hitreje biti. Tokrat je zgoraj brez in zgolj v spodnjem perilu navduševala v adventnem videokoledarju priljubljene revije Love Magazine. Na posnetku lahko vidimo 26-letno krasotico, ki igra Margarito v swingovski priredbi skladbe Boogie Woogie Bugle Boy, ki jo izborno prepevajo The Andrews Sisters.



Lepotica, ki se je rodila na Kosovu, se nam predstavlja v žgečkljivih bavarskih opravah, gre za tri alter ege, ki se na koncu združijo v enega – v Margarito, ki zapoje starodavno uspešnico. V bistvu nastopa v vlogi vseh treh pevk iz skupine The Andrew Sister. Love Magazine vsako leto objavlja svoj adventni videokoledar, ki je postal nepogrešljiv del božičnega slavja. Rita Ora se je pojavila že tretji dan in pritegnila več pozornosti, kot so pričakovali. Ne nazadnje si na koncu sleče zgornji del in razkrije golo oprsje, bradavičke pa so prelepljene s trakovi v obliki srčka. Dan pred Rito je v videokoledarju nastopila zvezdnica Irina Shayk, ki je odigrala slavno sceno iz filma Duh, v kateri Demi Moore obdeluje glino, prvi video pa je pripadal modelu Belli Hadid, ki se je poskušala v retro aerobiki. Prvič je v videokoledarju Rita nastopila lani, ko je prepevala Jingle Bell Rock in zraven kazala spodnjice.



Čeprav Rita zadnje čase največ pozornosti pritegne prav s svojim izdatnim oprsjem in serijo golih fotografij, je še vedno v prvi vrsti glasbenica. Svoje telesne atribute trenutno izkorišča za promocijo drugega albuma. Nedavno se je zato ustavila v Londonu in povedala: »Zelo sem vznemirjena zaradi nove plošče. Ustvarjala sem jo dve leti. To je bilo zelo noro glasbeno stanje. Uporabila sem veliko inštrumentalnih delov, napisala sem veliko plošč. Gre za zelo organski, zelo avtentičen album.«



Prav nobena redkost ni, da se mlade glasbene zvezdnice močno zanašajo na svoje telo, ko poskušajo pritegniti pozornost na lastne glasbene projekte ali privabiti ljudi na koncerte. Seveda gre za dvorezni meč, saj lahko slačenje in zganjanje norčij povsem zasenči ali celo uniči glasbo in sloves estradnice. Lep primer je Samantha Fox, zvezdnica iz osemdesetih let, ki se je vsi spominjamo po eni skladbi in predvsem po velikem oprsju. Britanka, ki je odkrito živela z žensko, se še danes zanaša na svoje oprsje pri promociji glasbenih projektov. Seveda Rita Ora odrašča v drugačnih časih, zato se ji še ni treba bati, da se bomo čez tri desetletja spominjali zgolj njenega oprsja. A vendar obstaja možnost, da bo prav tako.