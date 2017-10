Pete Townshend si bo spočil od glasbe

Ostareli rockerski maček Pete Townshend, ki že dobrega pol stoletja brenka na kitaro pri enem vodilnih bendov minulega stoletja The Who, je zakonski mož. In to že skoraj eno leto, kar pa je pred svetom ljubosumno skrival, saj ni želel, da kar koli − bodisi pozornost medijev bodisi prijateljev − okrne njuno zakonsko srečo. »Za naju je to izjemno srečno obdobje. Poročila sva se pred skoraj enim letom, tako na tiho, kot je bilo le mogoče. Povedala sva le najožjim družinskim članom,« je Townshend vendar nalil čistega vina, četudi je marsikdo verjetno že sumil, da je dolgoletni partnerici Rachel Fuller nataknil prstan. Tudi ker jo je v minulih mesecih že večkrat nagovoril kot ženo.

Glasbenik se je v vlogi zakonskega moža prvič poskušal leta 1968, ko se je zaobljubil Karen Astley, s katero pa sta se 1994. razšla in pred osmimi leti zakonu tudi uradno napravila konec s podpisom ločitvenih papirjev. Morda tudi zato, ker se je tedaj že 12 let grel v objemu Fullerjeve in je očitno vedel, da je v njej našel žensko, s katero želi preživeti preostanek življenja. A je iz nje šele decembra lani, po dveh desetletjih ljubezni, naredil pošteno žensko. »Poročila sva se, a sva o tem sebično molčala, saj sva želela v tem blaženem obdobju uživati in ga povsem izkoristiti,« je povedal Pete, ki se je izbranki srca zaobljubil na magistratu pred le dvema pričama, osebnim varnostnikom Markom Squiresom in dolgoletno osebno pomočnico Nicolo Joss.

Poroka je vsekakor velik dogodek. A ne tudi edini v zvezdnikovem življenju. Townshend se je namreč odločil, da se za vsaj eno debelo leto poslovi od glasbe, čeprav še ne ve povsem, čemu bo posvetil naslednjih 12 mesecev. »V več pogledih sem srečen moški. A hkrati že dolgo preigravam glasbo, ki sem jo napisal že davno, večina skladb je starih 35 let ali več. Zato si že obupno želim poizkusiti in narediti še kaj novega, drugačnega. Čeprav še nimam načrta, kaj naj bi to bilo,« je napovedal premor. S prepričanjem, da se mu bo samo od sebe utrnilo, kaj v prihajajočem letu početi.