Pesem za hčerko

Glasbenik in prevajalec Jernej Zoran je v teh dneh presenetil tudi samega sebe. Zapriseženi rocker je glasbeno zajadral v povsem drugačne vode. Malce po naključju in zagotovo ne za stalno, a vendarle, napisal je namreč otroško skladbo Mavrična princeska.

Navdihnila ga je šestletna hčerka Jerca oziroma njene risbice. Deklica, sicer sveže pečena prvošolka, rada riše, to je njen hobi. Njeni izdelki so Jerneja tako navdušili, da se je odločil o tem napisati pesem. »Nikoli prej nisem razmišljal o takšnih pesmih, starševska izkušnja pa je zame nekaj najlepšega v življenju, čeprav, priznam, je na določene trenutke tudi pravi pravcati rock'n'roll. Ampak saj je tako pri vseh starših in otrocih. Moje siceršnje skladbe so s hrupnimi rockovskimi kitarami, tokrat pa sem dal prednost mehki akustični kitari.

Skladbo je navdihnila medgeneracijska ljubezenska vez

Spot je prav tako poseben, saj gre za risanko, v kateri so Jerčine risbice. Zunaj je šele nekaj dni, a odziv je že odličen. Očitno so se poslušalci našli v močnem čustvenem sporočilu, kar je zame kot avtorja lep kompliment. Me je pa kljub temu tudi malce presenetilo, nisem si mislil, da me bodo ljudje sprejeli tudi v takšni in pravzaprav povsem drugačni različici,« pravi Jernej.