Otoček sredi jezera zaigralo 533 harmonik

Peto srečanje harmonikaric in harmonikarjev ob Blejskem jezeru je številnim obiskovalcem ponudilo pravi spektakel. Ni bilo kotička ob jezerski promenadi, kjer ne bi bilo slišati zvoka harmonike. Prvi so na Bled začeli prihajati že pred deveto uro zjutraj. Organizator je poskrbel za brezplačna parkirišča za vse udeležence s harmonikami, agencija Bled tours pa za brezplačne prevoze s parkirišča do Festivalne dvorane, kjer je bil informacijski pult. Vodja informacijskega pulta Grega Antolin je poskrbel, da so bili vsi prisotni skrbno zabeleženi, da so prejeli darilne vrečke z različnimi materiali pokroviteljev pa tudi bon za okusen golaž, ki so ga v zgodnjih jutranjih urah pripravili v Oštariji Moskva v Lescah. Društvo deklet in žena na vasi iz občin Bled in Gorje pa je pri Festivalni dvorani poskrbelo za lačne in žejne harmonikarje.



Spektakel točno opoldne



Program sta na odru vodila simpatična harmonikarica Majči Bobnar in domačin Niko Rakovec, ki je s prevodi poskrbel, da so tuji udeleženci iz Hrvaške, Italije, Avstrije, Nemčije in Združenih držav Amerike slišali navodila in druge informacije v svojem jeziku. Vmes se jima je pridružil in jima priskočil na pomoč z raznimi svežimi podatki ter ključnimi informacijami za udeležence in obiskovalce podžupan občine Bled Toni Mežan, sicer glavni organizator in idejni oče prireditve. Spomnili so se pokojnega Slavka Avsenika, avtorja znamenite skladbe Otoček sredi jezera in častnega občana občine Bled.



Pravi spektakel je bil na vrsti točno ob 12. uri, ko so vse harmonike, razporejene ob bregu Blejskega jezera, hkrati zaigrale Avsenikovo skladbo Otoček sredi jezera. Za pravi ritem je skrbel trio ansambla Slovenski pozdravi z Iztokom Pesrlom na harmoniki. Po mnenju obiskovalcev je vseh 533 udeležencev zaigralo tako ubrano in enotno, kot bi imeli za seboj že številne nastope. Da so bili pravilno razporejeni po uglasitvah harmonik ter da je čez dan vse potekalo v skladu s pričakovanji, je poskrbelo 50 prostovoljcev iz različnih blejskih društev in klubov, vodil pa jih je Uroš Ambrožič (Aktivni oddih).



Povorka



Drugi vrhunec je prišel na vrsto ob 14. uri, ko je bila na sporedu povorka vseh harmonik po jezerski promenadi. Vodila jo je Majči Bobnar, ki je igrala na glavno nagrado, harmoniko Poličar. V vmesnem času so se na odru predstavljale različne harmonikarske skupine, ansambli in glasbene šole. Poleg največje glasbene skupine Kraške harmonike Sežana je bilo tam še mnogo drugih, med njimi člani Društva harmonikarjev Mirna Peč, Skupina harmonikarjev Aleša Smoliča, Klub harmonikarjev Kumše, Šola harmonike Tomo Primc, harmonikarji Kulturnega društva Mihaelov sejem Mengeš, Klub harmonikarjev Stopar, harmonikarski orkester Barbara premogovnik Velenje, Kulturno društvo harmonikarjev Izola, Mežiški frajtonerji in mnogi drugi. Med prijavljenimi je bil Jože Erjavec, ki že več kot 40 let živi v Nemčiji. »Približno 600 kilometrov smo potovali iz Wangna v Nemčiji, da smo prišli na srečanje harmonikarjev. Igram jo skoraj pol stoletja,« je povedal Jože, ki se je srečanja letos udeležil s sinom Markom. Iz Amerike sta prišla nastopat Brain Meh in 26-letni Martin Mavec, ki se je prišel lani po končanem študiju v Ameriki učit slovenskega jezika. Pravi, da je Slovenija zelo lepa dežela. Navdušen je tudi nad lepotami Bleda in slovensko hrano. Prijatelje je v Sloveniji hitro našel. Harmoniko igra že petnajst let. Janez Grilc, po domače Grabnar, iz Podnarta se je udeležil vseh petih srečanj na Bledu. Težko ga je zgrešiti, pravi glavni organizator, blejski podžupan Toni Mežan, saj ima daleč največje brke med udeleženci.



Vse več narodnih noš



Letos je bilo spet precej več harmonikarjev v narodnih nošah kot prejšnja leta. Pred stojnicami se je trlo obiskovalcev, povorka pa je bila na promenadi prava paša za oči. Po povorki po blejski promenadi, ki je krenila izpred Prešernovega spomenika, sta sledila žrebanje ter razglasitev največje skupine, najmlajšega in najstarejšega udeleženca. Najstarejša sta bila tokrat dva, saj je med njima le tri dni razlike, oba pa sta letnik 1935. To sta Anton Kravanja iz Bohinja in Franc Ostrelič z Brezij pri Tržiču. Pri razglasitvi najmlajšega je bila zgodba podobna, zato je ta naslov pripadel Nejcu Gregorcu iz Ljubljane in Manuelu Brunduli iz Krpelj pri Dutovljah, oba letnik 2010. Največja skupina na Bledu so že tradicionalno Kraški harmonikarji. Vsak njihov član je prejel za nagrado originalno blejsko kremno rezino iz Kavarne Hotela Park. Blejski fijakerji pa so v sodelovanju z gostilno Murka počastili mlade Kraške harmonikarje z vožnjo okoli jezera.



Pri žrebanju je sreča namenila kratek oddih v Hotelu Ribno na Bledu Neži Slovša iz okolice Sežane. Novo obutev iz čevljarstva Štajnar, izdelano po meri, bo ponosno nosila Lucija Jenko iz Češnjevka pri Cerkljah. Prav tako po meri nagrajenca bo Marija Mojca Berce iz Selc sešila lajbič gorenjske narodne noše srečnemu izžrebancu Andreju Gropajcu iz Izole. Glavne nagrade, harmonike Poličar – model stara natura, pa se je razveselil Aljaž Spahič iz Domžal. Uradni del harmonikarskega praznika na Bledu je zaključila legendarna pevka Jožica Svete s svojimi Primorci. Poznopopoldanski del so sklenili Veseli Begunjčani. Vsi prisotni so ob zvokih harmonik lahko uživali na gostinskih stojnicah v Okusih Bleda ter ob stojnicah pokroviteljev Harmonik ob Blejskem jezeru. Obiskovalci so med drugim lahko poskusili posmoduljo, staro gorenjsko jed, ki so jo pripravili člani Turističnega društva Bled.



Občina Bled in Turizem Bled pričakujeta prihodnje leto, na 6. srečanju 20. maja, še več harmonik, saj bo gost na prireditvi Ansambel Saša Avsenika. Še bogatejši bo nagradni sklad, saj se je na nedeljski prireditvi že predstavil novi pokrovitelj Totter midi iz Mengša. Zvok harmonik je letos pregnal oblake in jutranje deževne kaplje so bile ob otočku sredi jezera kmalu pozabljene.



Janez Kuhar Med nastopajočimi sta bila Jože Erjavec in sin Marko iz Nemčije. V povorki so med drugim sodelovali člani kulturnega društva harmonikarjev Izola. Šestletni Žan Mauser z Rakitne se je v dobrega pol leta naučil igrati petnajst skladb. Najmlajša harmonikarja sta bila šestletna Nejc Gregorc iz Ljubljane in Manuel Brundula iz Krpelj pri Dutovljah. Najstarejša udeleženca nedeljskega srečanja sta bila 82-letna Anton Kravanja iz Bohinja in tri dni mlajši Franc Ostrelič z Brezij pri Tržiču. Letos je ob Blejskem jezeru zaigralo Otoček sredi jezera 533 harmonik. (fotografije: janez kuhar) Citat Poudarek

.