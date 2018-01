Opa! Pokazala je seksi obline

Potem ko sta z možem Russllom Wilsonom aprila povila hčerko Sienno Princess, se je 32-letna pevka, plesalka in igralka Ciara zvezdniško vrnila na odre in za 26. adventni koledar revije LOVE posnela video zapeljivega plesa, v katerem pokaže vse čare svoje izjemne postave.

Leta 2017 je razglasila za leto žensk in si za to priložnost nataknila črne škornje, oblekla belo majico in si ogrnila plašč.

V videu, ki ga je režirala Gia Coppola, vnukinja slavnega Francisa Forda Coppole, avtorja z oskarjem nagrajenega Botra, si je Ciara nadela le minimalni make up.

V lahkotnem plesu ob spremljavi si elegantno sname plašč in si visoko navzgor potegne majico ter razkrije stegna. V nadaljevanju si razgali ramena in odvrže tudi majico ter pokaže svoje zapeljivo oprsje v nedrčku.

V zapisu ob koncu videa Ciara pove, kako pomembno je priznati ženski njeno zapeljivost, njeno seksi telo.

»Žensko zapeljivo telo predstavlja svobodo izražanja in vselej je lepo spoznati samozavestno žensko, ki je ponosna na barvo svoje kože.«

Ponosna Ciara, sicer rojena Teksašanka, ki ima poleg hčerke Sienne še triletnega sina Futura Zahira Wilburna, je v intervjuju priznala, da mati s hčerko vzpostavi nekako globlji, drugačen odnos kot s sinom.

Poleg Ciare so video posnele še Bella Hadid, Karlie Kloss, Hailey Baldwin, Sara Sampaio, Teyana Taylor in Stella Maxwell. J. J.