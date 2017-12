Oliverjeva Vesna priznala, brez česa zvezdnik niti po prihodu iz bolnišnice ne more

Dalmatinski pevec Oliver Dragojević, za katerega je zadnje tedne zaradi zdravstvenih težav trepetala vsa regija, je božič preživel v krogu družine. Njegovo stanje se je zboljšalo, tumor pa zmanjšal, tako da bo novo leto dočakal doma, z ženo Vesno in prijatelji. »Zafrkava prijatelje in po malem prepeva,« so o pevcu, ki si je po povratku iz bolnišnice zaželel videti svoj čoln, zapisali pri 24sata. Vesna je za portal dejala, da Oliver brez morja pač ne more.

Oliverjev sodelavec Nenad Drobnjak je, ko je bil pevec še v bolnišnici, sporočil, da se 'morski volk' dobro počuti. Spet se šali in že napoveduje koncerte. Pravi, da mora prvega nujno prirediti v Splitu. Mogoče že za novo leto ...

Njegovi prijatelji so bili ob njem celo zdravljenje. Prihajali so k njemu na obiske in z njim kartali. Prijatelj Ante Gelo pravi: »Pomembno je, da je Oliver zdrav. Če imam koga rad, je to on.«