Odzivi: komentatorji so si dali duška

Evrovizijo spremljajo gledalci vsega sveta, ne le Evropejci. V dobi spletnih omrežij mnogi svoje domislice in opazke objavljajo tako rekoč neprestano in glede česar koli. Poglejmo si nekatere najizvirnejše o Evroviziji.

Avstrijskega predstavnika Nathana Trenta primerjajo z Justinom Timberlakom, menda sta si podobna kot jajce jajcu.

Evrovizija je tako odmevna, da spreminja celo zemljevid sveta. Avstralijo je denimo močno približala k Evropi. Po mnenju nekaterih je ta celina po novem soseda Irske. To ne bo koristno le za Evrovizijo, temveč tudi za evropski ragbi ...

Za nabiranje točk ni pomembno, kako dobro kdo poje, kakšna je koreografija, kako privlačna oblačila nosi ali kako globoko je besedilo. Mnenje mnogih je, da je politika najpomembnejši dejavnik tudi pri tem tekmovanju.

Twitter pa ni prizanesel niti prisrčnemu Portugalcu Salvadorju Sobralu, ki je na ustavljenem posnetku videti, kot da bo vsak čas kihnil.

When u are about to sneeze #Eurovision pic.twitter.com/vOtBc1faXl — Nana Noizy (@nananoizy) May 13, 2017

What have you made me create #Eurovision A new meme has been born. pic.twitter.com/6bBBBPJSKv — Eduardo Sanjuán (@LoboSabio31) May 14, 2017

Someone make a 3 Jacques Moon t-shirt pls #Eurovision pic.twitter.com/uBgbJ48HAR — Mr. Gerbear (@mr_gerbear) May 14, 2017

Salvador Sobral has a message for the haters. #Eurovision pic.twitter.com/d1bdYmWnCd — Eduardo (@neibisco) May 14, 2017