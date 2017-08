Odšla je še ena legenda

NEW YORK – V 73. letu je v torek na svojem newyorškem domu umrl priznani džezovski kitarist in glasbeni inovator John Abercrombie. Bil je vpliven kitarski stilist, začetki njegove poti pa segajo v 70. leta prejšnjega stoletja, ko je skupaj s klaviaturistom Janom Hammerjem in bobnarjem Jackom DeJohnettom izdal debitantski album.

Abercrombie je skupaj z glasbeniki, kot so Keith Jarrett, Gary Burton in Pat Metheny, veliko prispeval k značilni žanrski opredelitvi založbe ECM. Več desetletij je bil sodelavec džezovskega tria Gateway, ki sta ga poleg njega sestavljala še basist Dave Holland in DeJohnette.

V 80. letih je začel Abercrombie eksperimentirati s kitarskim sintetizatorjem in dosegel, da je s posebnimi učinki razširil zvočno paleto instrumentov. Delal je na fuziji in 'freejazzu'.

Veljal je tudi za nadarjenega izvajalca džezovskih standardov in je slovel po tehnično izpiljenem slogu in izjemni senzibilnosti. Januarja letos je s svojim kvartetom izdal album Up and Coming.