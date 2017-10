Oddana še dva odlična klarinetista

Na Gorenjskem je našel ljubezen svojega srca Primož Razboršek, najbolj hudomušni član Kvinteta Dori, odličen klarinetist in eden od treh bratov Razboršek. Njegovo srce je omrežila črnolasa Gorenjka Maja Šturm, vrhunska pevka, ki poje v narodno-zabavnem ansamblu Karavanke in zasedbi The moonlighting orchestra. Kar okoli 300 svatov je bilo na cerkveni poroki v idilični cerkvi v Šmiklavžu nad Rimskimi Toplicami. Pri poročnem obredu, ki ga je vodil priljubljeni župnik Dori s pomočjo domačega župnika Klemna Jagra, je sodelovalo kar nekaj glasbenih prijateljev: organist Tomaž Guček, skupina Eros, priložnostni orkester najbolj uglednih slovenskih klarinetistov, Nuša Derenda in Oto Pestner. S slednjim je na veliko navdušenje vseh zapel tudi župnik Klemen. V prelepem vremenu so se svatje pred cerkvijo lahko naužili glasbe Big banda Laško. Civilni del poroke se je odvijal kar sredi idiličnega travnika na Brodnicah, kjer so Razborškovi doma. Tam sta vajeti vzela v roke laška matičarka Snežka Kozmus in Janez Per, vodja Alpskega kvinteta, ki je pooblaščenec za sklepanje zakonskih zvez v Mengšu, a je na posebno željo mladoporočencev dobil enkratno pooblastilo tudi za sklenitev poroke na območju Laškega. In še ena zanimivost: medtem ko si je Maja za pričo izbrala sestro Barbaro, se je Primož odločil za glasbenega kolega Boštjana Pera, sina Janeza Pera. Za glasbeno kuliso je med civilnim obredom poskrbel tudi godalni kvartet, za presenečenje pa Vaška godba Vrh nad Laškim. Sledila je zabava v šotoru pred domačo hišo Razborškovih, kjer je do jutranjih ur odmevala glasba. Ob ansamblu Svetlin so se na odru zvrstili še ansambel Karavanke ter The moonlighting orchestra, torej zasedbi, pri katerih poje Maja, Primož pa je v klarinet pihnil s svojim Kvintetom Dori in drugimi sorodniki. Ves dan sta bila v ospredju tudi najmlajša družinska člana, sin Urh, ki je prejel zakrament svetega krsta, njegova starejša sestrica Iva pa je staršem pred oltar ponosno prinesla poročna prstana. Ganljivo, prisrčno, nepozabno je bilo. In prav je tako.

Še v eni poročni pravljici pa sta bila v glavnih vlogah Gašper Salobir, klarinetist v ansamblu Ognjeni muzikanti, in njegova Nina, doma iz Trebnjega, ki igra flavto v trebanjski godbi. A zgolj za hobi, saj je uradno fizioterapevtka. Kot je za Suzy razkril Gašper, sicer tudi dirigent in umetniški vodja Laške pihalne godbe, sta se z Nino spoznala v Kopru, na vsakoletnem godbenem taboru, na katerem se vselej zberejo člani vseh slovenskih godb. In simpatija je prerasla v zrelo ljubezen, ki sta jo zdaj zapečatila tudi pred Bogom. Nina je za pričo izbrala brata Uroša, Gašper je to vlogo zaupal bratu Mihu, članu ansambla Euro kvintet, ki je svate zabaval že čez dan. Le da je trobento namesto Mihe v roke vzel Matej Mastnak, prav tako odličen trobentač. Zvečer so svatovščino, okoli 170 svatov se je zbralo v celjskem hotelu Celeia, zabavali Poskočni muzikanti. Nič čudnega, saj je tudi poskočni Dejan Krajnc član Laške pihalne godbe, ki ji dirigira Gašper. Mladoporočenca sta pred cerkvijo sv. Martina v Laškem pričakali laška in trebanjska godba ter mažoretke. Kot presenečenje je zaigral tudi laški Big band, zapela pa Sandra Feketija, partnerica Aljoše Jurkoška, prav tako ognjenega muzikanta. Še en ognjeni muzikant Uroš Steklasta pa je svojemu glasbenemu prijatelju zapel na Gradu Tabor v Laškem skupaj s svojo Tjašo Hrovat. Cerkveno poroko so sicer popestrili še Kvatropirci, kot presenečenje pa je ženinu in nevesti zaigral kvartet odličnih klarinetov: Franjo Maček, Urška Sikošek, Špela Šergan in Dejan Krajnc, medtem ko je na orgle igral najboljši slovenski organist Tilen Bajc. Ja, lepo je biti muzikant, tudi takrat, ko si pri poroki v glavni vlogi. Vsem mladoporočencem iskreno čestitamo in jim želimo dolgo in srečno življenje!

