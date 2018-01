Od polk in valčkov do popevk in balad

Danes se morajo glasbeniki nenehno prilagajati okusu poslušalcev. In tudi tiste, ki so bili nekoč zapisani zgolj eni zvrsti glasbe, danes poslušamo tudi v drugih, mnogi se povezujejo v duete. Eden takih nenavadnih glasbenih parov sta tudi citrarka Tanja Zajc Zupan in Rok Ferengja. Roka poznamo po bolj rokerskem žanru in njegovi skupini Rok'n'band, Tanjo pa kot nežno glasbenico, ki igra citre. A nasprotja se očitno privlačijo, saj skupaj zvenita čarobno, o čemer so se lahko mnogi prepričali na Tanjinih koncertih. Skupaj pojeta pesmi Elvisa Presleyja, Franka Sinatre in drugih, Tanji pa je najbolj pri srcu popevka Vrača se pomlad, ki sta jo poustvarila lani.

Pravita, da na odru neizmerno uživata in komaj čakata na pomlad, da bosta za pesem posnela tudi videospot. Pred kratkim pa sta se družila tudi na zabavi skupnega prijatelja Dušana Kamnikarja, člana Stiškega kvarteta. Tudi član Poskočnih muzikantov Dejan Krajnc dokazuje, da je vsestranski. Čeprav so Poskočni v prvi vrsti narodno-zabavni ansambel, pa so z Dejanom že presegli stereotip, sploh pri skladbi Adijo madam, ki je uradno še vedno njihov največji hit.

No, Poskočni so pred kratkim poslušalce razveselili tudi s skladbo Prijatelj, kjer se jim je pridružila Manca Špik. Dejan, ki je tudi radijski in televizijski voditelj, pa bo po novem tudi plesal v šovu Zvezde plešejo. Čeprav je zelo zaposlen, je izziv z veseljem sprejel. Tudi zato, ker sta mu bila do zdaj najbližja polka in valček, nazadnje pa je plesal na maturantskem plesu. Kako mu bodo šli od nog plesni koraki, bomo kmalu videli.

Mnoge je prijetno presenetila tudi Darja Gajšek, bolj znana kot voditeljica oddaje Slovenski pozdrav, ki je lani privolila v sodelovanje s Klapo Skala in s fanti posnela čudovito balado z naslovom Mala barka. Mimogrede, Darja je bolj znana kot narodno-zabavna pevka, ki je imela tudi svoj ansambel. Enako so bili Skala pred tem narodno-zabavni ansambel, potem pa so ugotovili, da jim je dalmatinski melos bližji. Da Darji očitno ležijo tudi nežne balade, je odkril znani producent Bojan Šeruga, ki je tudi ustvaril pesem, ki jo Darja več kot odlično odpoje z Vladom Cverletom, tenoristom in prvim pevcem Klape Skala. In vsi so se očitno 'začutili'. Tako kot tudi Marko Vozelj, nekoč pevec v skupini Čuki, ki je že pred leti stopil na samostojno pot, zdaj pa sodeluje z Mojstri in Matjažem Vlašičem. Marko je nekoč s Čuki pel tudi polke in valčke, Matjaž, ikona slovenske zabavne glasbe in avtor mnogih zabavnih uspešnic, pa je za narodno-zabavni ansambel Veseli svatje ustvaril nekaj največjih uspešnic, kot so Lunca, zakaj se svet mi gunca, Dotaknil si se mojega srca in Moja lepa Gorenjska. Skupaj z njimi je posnel tudi eno najlepših Avsenikovih melodij Pod cvetočimi kostanji, kjer se je v tercetu Matjažu Vlašiču in Aniti Kadenšek pridružila še pevka Anita Plazl.

Pogosto pa glasbene gene od staršev podedujejo tudi otroci in nič drugače ni pri Vlašičevih, saj ob Matjažu na odru zdaj že stoji tudi njegov sin Maj, vrhunski kitarist, ki je lani napisal tudi zmagovalno skladbo Melodij morja in sonca Če te kdaj spustim iz rok, ki jo je odpel Isaac Palma. Redkeje se na istem odru znajdeta oče in sin, ki nastopata v povsem različnih zasedbah. Zato je fotografija, na kateri sta skupaj oče Dušan Zore in njegov sin Matej, oba klaviaturista, a v različnih bendih, saj Matej igra v skupini Harmonk'n'Roll, Dušan pa pri Dejanu Vunjaku in njegovih Brendijevih barabah, ekskluzivna. Nastala je lani na praznovanju 10-letnice Harmonk'n'Rolla, ko sta oče in sin prvič v življenju v istem večeru igrala na istem odru, a vsak v svojem bendu. Dušan je ponosen na sina, harmonk'n'rollovci pa so Dušanu hvaležni tudi za številne dobronamerne in koristne nasvete. Mimogrede, Dušan je tudi avtor, aranžer in producent njihove najnovejše skladbe Da si z njim.



»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«