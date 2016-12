Od Božička je dobil avto

Vsestranski srbski umetnik Đorđe Balašević se v teh dneh veseli lepega darila: Božiček, za katerim se skriva ena od slovenskih avtohiš, mu je namreč podaril avto! Srebrnega terenca so mu izročili v Mariboru, ki je kantavtorjev drugi dom, saj je v njem živel med vojno na Balkanu.



Novo vozilo bo pevcu v teh dneh prišlo še kako prav, saj ima na urniku ogromno nastopov na različnih koncih. Njihov vrhunec bo novoletni nastop v popolnoma razprodani Areni Beograd. Na koncertu bo zapel tudi pesem Mala vidra s Begeja, ki jo je posvetil ženi Olji. Pesem bi ostala pozabljena, če se nanjo ne bi spomnila glasbenikova hči Beba Balašević. Prav ona je za očeta, ki je zaradi svojega poklica nenehno v avtomobilu, še posebno v skrbeh, saj je pred 17 leti doživela hudo prometno nesrečo. »Avto se je prevrnil na streho. Vratna vretenca so mi izpadla iz hrbtenice. To je povzročilo oteklino na hrbtenjači in popolno ohromelost vseh udov,« je letos razkrila srbskim medijem. Bila je prepričana, da ne bo več hodila.



»Usoda mi je na pot poslala avto, v katerem je bil fant, ki je prav tisti dan diplomiral iz medicine. Počepnil je k meni v travo in na moje vprašanje, ali bom še kdaj hodila, odgovoril: 'Ja, boš.' Od tega trenutka nisem verjela več v nobeno drugo možnost,« je povedala Beba.