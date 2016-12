Obeta se poroka

Potem ko je bil več let samski, je glasbenik in TV-voditelj Gianni Rijavec pred štirimi leti spoznal Patricijo Simonič. In kako sta se našla? »Ugotovila sva, da naju druži veliko stvari. Podoben pogled na življenje, na vrednote, ki so za današnji svet nujne. Za zvezo ne potrebujeva drugega kot ljubezen, zaupanje in razumevanje, pa gre tudi na daljavo,« pravi Gianni. Par načrtuje skupen dom na veliki stari kraški domačiji, kjer je sedež Mednarodne mirovniške fundacije Beli golob. Po ustalitvi v skupnem domu načrtujeta poroko in družino. »Oba izhajava iz tradicionalnih družin in nama to veliko pomeni. Sva tudi malce romantika, ki zagovarjata stare običaje. A poroka ni samo običaj. Če se poročiš samo zaradi tega, potem nima smisla, je prazna. Poroka je veliko več, je zakon, ki ga je treba spoštovati, in je čar. Za ta korak se že dovolj poznava pa tudi že zdavnaj sva zrela in odgovorna človeka. Imava marsikaj skupnega, na srečo pa so med nama tudi razlike. Te naju bogatijo, vsak prinese s seboj nekaj novega, in to je treba spoštovati, ker je vsak človek unikat. Dopustiti je treba, da ima vsak svoje razmišljanje, saj je vsak svoj jaz. Najslabše je, če želiš drugega spremeniti, to je velika napaka. Prilagajava se, in to je za življenje v dvoje zelo pomembno. Poskušava od drugega vzeti najboljše in to razviti. Nihče ni brez napak, zato je treba poslušati in razumeti.«



Kljub načrtom pa poroka ne bo kar jutri, kajti za tak pomemben in odgovoren korak želita imeti vse potrebno. Trenutno še veliko delata, načrtov in stvari ni malo. Gianni se vrača v glasbo, ustvarja pesmi, pripravlja koncerte. Patricija pa slika, letos sodeluje na mednarodni slikarski koloniji Umetniki za Karitas, piše knjigo s področja marketinga umetnosti. Pripravlja se na doktorat, sicer je magistrica ekonomije, aktivna pa je tudi v Belem golobu. Prav njeno delo je kipec Deček miru, eden od simbolov fundacije.