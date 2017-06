Nuška Drašček: po zmagi še posebno priznanje

Le dober teden po tistem, ko je Nuška Drašček na Slovenski popevki zmagala s pesmijo Tak dan, je naša vrhunska glasbenica proslavljala še en svoj življenjski dosežek. Na akademiji za glasbo so ji namreč zaradi izjemnih umetniških dosežkov podelili diplomo s posebno pohvalo, s katero je Nuška dobila naziv magistrica akademska glasbenica pevka. Presrečna glasbenica je veselje delila s prijatelji in znanci, ki so ji od srca čestitali, Nuška pa je priznala, da je bil letošnji april resnično mesec sreče in dosežkov, ki jih bo s prijatelji proslavljala tudi v maju.

