Glasbenik Rusko Richie malo za šalo, malo zares ugiba, ali ga niso nemara obiskali duhovi. S partnerico Stančko Šukalo imata v otroški sobi sina Kyla nameščeno kamero, ki jima omogoča, da imata sina na očeh tudi takrat, ko spi in je sam v sobi. Enkrat pa je Rusko pogledal na zaslon in opazil, da se je zgodilo nekaj nenavadnega. Ko je gledal, kaj počne Kyle, je slišal čudne zvoke, ki pa jim ni posvečal pozornosti, ker na sliki ni bilo nič posebnega. Dan pozneje je ugasnil budilko, a je ta vseeno zvonila. »Kaj je to, ljudje moji?« se je spraševal glasbenik, ki je v teh dneh izdal novo skladbo z naslovom S tobom. Pomirila ga je šele izkušnja ene od prijateljic. »Če ima kdo od sosedov otroka in varuško, se lahko pomešajo frekvence. To smo doživeli velikokrat in ni bavbav,« je razkrila. Torej le ni vse paranormalno.