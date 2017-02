Ni ga pokopal avtobus, ampak strto srce!

Falco, najbolj prodajani avstrijski pevec vseh časov, je umrl pred 19 leti, star komaj 41 let. Uradni razlog smrti je bila prometna nesreča – ko je zapeljal s parkirišča, je vanj treščil avtobus, neuradno pa se je vseskozi govorilo, da je šlo za samomor. Pred kratkim je na nemški televiziji Kabel 1 o nadarjenem glasbeniku in pevcu z osupljivimi glasovnimi sposobnostmi spregovoril nekdanji menedžer in najboljši prijatelj Hans Reinisch. Razkril je, da so Falcove zadnje dneve zaznamovale hude ljubezenske bolečine. Neuslišana ljubezen ga je znova pahnila v smrtonosni objem mamil, ki se jim je, trdi Reinisch, dve leti pred smrtjo popolnoma odrekel.



Ljubezen, ki ga je ubila



Falca je usodna amorjeva puščica po Reinischevih besedah zadela le dober mesec pred smrtjo, v Dominikanski republiki, kjer je takrat živel. Dekletu, ki mu ni bilo mar ne za njegovo slavo ne bogastvo, še manj pa za nadarjenost, je bilo ime Selina. Lokalna lepotica ga je tako obnorela, da je zamenjal stanovanje, da bi bil ves čas blizu nje. V mestu Cabarete živeča Selina do njega sicer ni bila povsem hladna, vendar pa tudi ne dovolj navdušena, da bi kršila očetovo prepoved druženja z njim. Selinin oče je namreč zaradi pevčeve z mamili, nebrzdanimi zabavami pa tudi zapletenim ljubezenskim življenjem zaznamovane preteklosti vztrajal, da njegova hči ne sme imeti nič z njim. Dekle očitno le ni bilo tako zaljubljeno kot pevec, saj je željo ubogala in se oddaljila od njega. To naj bi Falca spravilo v takšen obup, da je znova segel po mamilih in jih pridno zalival z alkoholom. Po tridnevnem utapljanju žalosti v vseh mogočih opojnih substancah je 6. februarja umrl v neobičajni prometni nesreči, ki je dajala slutiti, da za krmilom ni bil priseben. Obdukcija je pokazala, da je imel v telesu 1,5 promila alkohola, kokain in marihuano.



Uspešen, a nesrečen



Falco je prodal kar 20 milijonov albumov in 40 milijonov singlov. Nadarjeni glasbenik je na svet prijokal na Dunaju 19. februarja 1957. Njegov izjemni dar se je začel kazati, ko je bil še deček. Odločitev, da se bo vpisal na sloviti dunajski Konservatorij, zato ni bila presenečenje. Še kot najstnik se je uveljavljal v glasbenih skupinah. Bil je kitarist v skupinah Drahdiwaberl in The hallucination Company. V tem času je prevzel umetniško ime Falco (po vzhodnonemškem uličnem borcu Falcu Weisspflogu). Nadarjen, a značajsko zapleten je kmalu spoznal, da se v skupinah ne počuti dobro. Načrt za samostojno pot si je zadal, ko je bil še del skupine Drahdiwaberl. Z njo je posnel eno od svojih najbolj znanih pesmi Ganz Wien (… ist heut auf Heroin), ki govori o trdih drogah v avstrijski prestolnici. Z vsebino je že nakazoval svojo nagnjenost do omamljanja in se tudi začel predajati mamilom, ki jim je ostal zvest v devetdesetih letih. Ganz Wien je v Avstriji postala hit, a Falco je vedel, da lahko doseže še več. Zapustil je skupino, ki mu je pomagala do prvega velikega uspeha, in isto pesem posnel še sam, a v angleškem jeziku. Svet je ponorel. Njegov prvi solo album Einzelhaft, na katerem je bila tudi Ganz Wienna, se je prodal v izjemnih sedmih milijonih izvodov. Falco je postal mednarodna zvezda, razen nekaj izidov manj uspešnih albumov sredi osemdesetih let, ko je imel družinske težave, pa je nizal uspeh za uspehom. Če so albumi do Falca 3 največje uspehe doživljali v Evropi, je bil omenjeni (izšel je leta 1985) izjemno uspešen tudi čez lužo. Singel Rock me Amadeus je poletel na prvo mesto znamenite ameriške lestvice Billboard 100 in tam ostal štiri tedne, kar je neverjeten dosežek za glasbenika, čigar pesmi so bile deloma v angleškem, deloma v nemškem jeziku. Svetovni hit je postala tudi pesem Jeanny, uspeh na ravni Amadeusa ji je preprečilo le kontroverzno besedilo, ki daje vtis, da Falco povzdiguje posilstvo. Ne glede na to se album Falco 3 lahko pohvali s 13 milijoni prodanih kopij.



Otrok, ki ni bil njegov



Kljub sanjski karieri si zasebnega življenja nekako ni zmogel urediti. Ljubezen z Izabel Vitković ga je bridko razočarala. Leta 1986, ko sta bila še par, je rodila hčerko Katharino Bianco. Dve leti po njenem rojstvu je Falco Izabel popeljal pred oltar v dobri veri, da je hčerka, ki jo je rodila njegova partnerica, njegova. Ko je bila malčica stara sedem let, je pevec spoznal resnico, ki ga je globoko prizadela: na testu DNK se je pokazalo, da sploh ni njegov otrok. Kot bi deklici, ki jo je do takrat obravnaval kot hčer, zameril, se je od nje oddaljil. Čeprav sta bila v stikih, njuni odnosi niso bili najboljši. Nekoč je medijem razkrila, da jo je nebiološki oče izključil iz oporoke, distanco do njega pa je pokazala tudi tako, da je prevzela mamin priimek. Ob Falcovi smrti je bila stara 12 let. Po ugotovitvi, da ne nosi njegovih genov, se je skalil tudi njen odnos z babico, Falcovo materjo Marijo Hölzel, s katero sta zakopali bojno sekiro šele tik pred smrtjo ženice leta 2014. Katharina je leta 2008 objavila spomine Falco war mein Vater (Falco je bil moj oče).



Leta 1996 se je pevec, naveličan gonje avstrijskih medijev in dolgih mrzlih avstrijskih zim, z materjo preselil v Dominikansko republiko. Takrat je bil zaljubljen v manekenko kanadskega rodu Caroline Perron, s katero se je nameraval celo poročiti, a sta se razšla tik pred njegovim 40. rojstnim dnevom. V Dominikanski republiki je nameraval ustvarjati. To mu je tudi uspelo, a zaradi nenadne smrti številnih skladb ni izdal – izšle so šele na albumih po njegovi smrti. Če so mu ženske v življenje prinesle več razočaranja kot ljubezni, pa ga njegovi oboževalci vse do danes niso prenehali imeti radi. Mnogi so ga pospremili na zadnji poti: ko so pogrebniki leta 1998 nosili njegovo krsto čez središče Dunaja, se je od njega ob poti poslavljalo več kot 10.000 ljudi.

