Napev ne bo več pel

Edina stalnica v življenju so spremembe … Nekatere nas zaznamujejo manj, druge v nas pustijo mešane občutke. Spet tretje nam za vedno pustijo prijetne spomine...« Tako so na svojem profilu na facebooku zapisali člani ansambla Napev Aleš Mlinšek, Blaž Breznik, Andraž Kresnik, Aleš Črešnar in Primož Fleisinger in precej šokirali oboževalce, saj so s temi besedami napovedali svoje slovo. Napisali so, da so se tudi sami odločili za spremembo, a da bo vse, kar so doživeli, vsem ostalo v lepem spominu. V najlepšem jim bodo zagotovo ostali bronasti zmaj, ki so ga osvojili na Vurberškem festivalu leta 2015, in še nekaj drugih festivalskih nagrad. »Razhajamo se kot skupina, ostali pa bomo prijatelji,« so še dodali.

Poleg lepih spominov bo za ansamblom Napev ostalo tudi veliko lepih melodij in besedil. »Te bodo ostale za vedno v glasbenih arhivih in veseli bomo, če si jih boste kdaj zavrteli in se ob tem spomnili na nas, saj tudi mi ne bomo pozabili vseh dni in predvsem noči, ko smo se družili z vami. Brez vas ne bi bilo nas,« so še zapisali fantje in objavili fotografijo s silvestrovanja v Mežici, ki je bilo njihovo zadnje skupno igranje na odru po desetletju delovanja. »Vsem skupaj in vsakemu posebej hvala iz srca. In naj še naprej odmeva od Napeva,« so še dodali. Mi pa upamo, da bomo koga od njih še kdaj slišali peti, čeprav morda v kateri drugi zasedbi.