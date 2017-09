Najboljši sta Korošica in Gorenjka

Sedemnajst jih je letos raztegnilo meh svojih diatoničnih harmonik na 20. državnem prvenstvu in četrtem državnem prvenstvu pevcev harmonikarjev pred strokovno komisijo, v kateri so bili Slavko Rauch, Matevž Zaveršnik in Marija Ahačič Pollak, ki še zdaleč niso imeli lahkega dela. Po njihovem mnenju je bilo tokratno državno prvenstvo celo eno najkakovostnejših doslej.

»Med harmonikarke smo razdelili sedem zlatih medalj, dve srebrni in dve bronasti. Pevcem harmonikarjem pa smo podelili dve zlati medalji, eno srebrno in tri bronaste,« je rezultate strnil organizator Milan Brecl. Obiskovalci so za svojo ljubljenko izbrali Tjašo Ulčnik iz Krškega, strokovna komisija pa je tretje mesto prisodila Tjaši Lesjak iz Velenja, drugo Nikiti Kapušin Galuh iz Metlike, ki si je za najbolje odigrano ljudsko skladbo po mnenju tako občinstva kot strokovne žirije priigrala tudi pokal Vitala Ahačiča, državna prvakinja pa je postala Danaja Grebenc iz Dravograda.

Danaja že drugič

Med tistimi, ki ob harmoniki tudi radi zapojejo, pa je bila znova najboljša Gorenjka Marcela Barle iz Vodic, ki je že četrtič osvojila naslov vižarke leta. Marija Ahačič Pollak je letos poudarila viden napredek vseh tekmovalk in tekmovalcev, ki da vedno bolje povezujejo tehnično izvajanje s čustvenim podajanjem. »Preseneča, da že najmlajše harmonikarke s toliko občutka in znanja izbirajo nadvse zahtevne skladbe. Vedno bolj je opazno tudi dobro delo mentorjev. Letošnja državna prvakinja pa je pravi dragulj, ki ga bo treba brusiti še naprej,« je dejala Ahačič Pollakova. Nič manj ni strokovne žirije navdušila Nikita Kapušin Galuh z odigrano ljudsko skladbo Pastirče mlado, ki je presegla običajno podajanje te skladbe, ob njenem igranju pa so vsi obmolknili. Marcela Barle pa že nekaj let dokazuje, da zna združiti prijeten glas s tehnično dovršenim igranjem.

Aktualna absolutna državna prvakinja Danaja Grebenc je učenka harmonikarskega mojstra Klemna Rošerja. Že dvakrat si je priigrala prvo mesto v starostni skupini do 12 let tudi na državnem tekmovanju, ki ga organizira ZDHS, na evropskem prvenstvu v Italiji pa prvo mesto v skupini do 10 let. Izjemen dosežek ji je uspel tudi na mednarodnem tekmovanju za nagrado Avsenik, kjer je dosegla zlato priznanje s sto doseženimi točkami. Rošer pa je imel na tekmovanju še eno učenko, in sicer Tino Kalajžič, ki je prav tako osvojila zlato medalj