Naj bogovi slišijo in Evini talenti

Da imamo v Sloveniji veliko talentov, ugotovimo vsake toliko časa, ko se na televizijskih zaslonih pojavi oddaja, v kateri se lahko predstavijo. Tokrat pa se akcija iskanja talentov imenuje QL talent, Postani zvezda in zapoj z Evo Černe! Izmed 150 prijavljenih, ki so poslali svoj posnetek, je strokovna žirija, katere člani so bili Eva Černe, Irena Yebuah Tiran in Simon Dvoršak, izbrala 70 mladih, ki so se že pomerili v prvem krogu tekmovanja na odru v Novi Gorici.

70 mladih talentov se meri za naslov.

Ena izmed članic žirije, Eva Černe, ki je že v otroštvu kazala velik glasbeni talent in ga nadgrajevala v glasbeni šoli, je priložnost za predstavitev svojega talenta izkoristila na Bitki talentov, kjer je zmagala in kmalu potem izdala pesem z naslovom Kdaj, če ne zdaj. Čez letošnje poletje pa je nastopala v muzikalu Moje pesmi, moje sanje.

Prvega izbora QL talentov se je udeležil glasbenik Vili Resnik, ki se ga spomnimo kot člana legendarne skupine Pop Design, v kateri je bil pevec med letoma 1989 in 1995, nato pa je začel solistično pot, ki ga je trikrat pripeljala do nominacije za glasbenega viktorja in nagrade za naj slovenskega pevca. Leta 1998 je v Birminghamu na Evroviziji zastopal Slovenijo s pesmijo Naj bogovi slišijo.

Vodenje prireditve je prevzel Boštjan Romih, televizijski in radijski voditelj, ki je še kar pod vtisom, saj je prvič pospremil v šolo svojo hčerko Lilo in ob tej veliki prelomnici na svojem profilu na facebooku zapisal, da je: »Ponosen, srečen, zaljubljen, vzhičen …«