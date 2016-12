Nagradna akcija: delimo karte za koncert Magnifica

Na začetku septembra smo po debelih sedmih letih premora ponovno v roke prijeli svež studijski izdelek Roberta Pešuta, bolj znanega kot Magnifico. Album Charlatan de Balkan prinaša 11 skladb, ki so svojevrstna sinteza njegove dolgoletne in uspešne glasbene poti, ki se je začela malone skladno z osamosvojitvijo sprva v skupini U'redu, ki jo večina pozna po odlični priredbi zimzelenčka Na vrhu nebotičnika. Pred tem je glasbeno zorel v Akademski folklorni skupini Franceta Marolta, kjer se je naučil igrati različna glasbila – od tam tudi njegovo poznanstvo s skupino Šukar. S skupino U'redu je zadnjo ploščo Let's Dance izdal leta 1992, nato pa se je podal na uspešno solistično pot.

V nasprotju z večino slovenskih solističnih pevcev, ki svojo podobo gradijo na žanru, ki ga ustvarjajo, ali so preprosta odslikava slabega okusa obdobja, v katerem ustvarjajo, je Robert Pešut ustvaril Magnifica, nedvomno najmočnejši in najuspešnejši alterego slovenskega popa, oziroma zabavnoglasbene industrije na splošni. Lahko je bil Zeleni Jure, italijanski zapeljivec z žepom polnim poljubčkov, balkanski šlagerist, sexy boy, čefur ali pokrovitelj transvestitske skupine Sestre, njegova karizma je bila neustavljiva in ljudje so ga oboževali. In to ne zgolj v Sloveniji, kmalu so se začeli na njegovo nalezljivo in neoprijemljivo glasbo, ki je v vsaki pojavnosti odlična za zabavo in ples, odzivati tudi v tujini. Postal je zvezda na italijanski glasbeni sceni, uvrščali so ga na svetovno znane glasbene kompilacije, kot so Putumayo, BalkanBeats in Swing Style.



Tudi v filmih



Ne velja pozabiti niti, da je nastopil v vrsti filmov, spomnimo se odlične vloge slikarja Maksa v filmu Stereotip Damjana Kozoleta. Poleg igranja z vrhunskimi glasbeniki z območja Balkana (Ferus Mustafov, Boban Marković) je pred časom v Cankarjevem domu nastopil s špansko megazvezdnico Luz Casal. Ta je pred tem z njim zapela na soundtracku za film Montevideo, Bog te video ob spremljavi Srbskega vojaškega orkestra Stanislav Binički. S pesmijo Hir aj kam hir aj go pa je navdušil in navdihnil kolekcijo modnega velikana Roberta Cavallija.



Čeprav je Magnifico na domači glasbeni sceni prisoten že tretje desetletje, ostaja njegova ustvarjalna energija neuklonljiva. Vedno znova nas preseneti, a nikoli ne razočara. Spomnimo se, kako nas je presenetila plošča Sexy Boy, ki nas je popeljala v novo tisočletje, videospot za nosilno skladbo pa je oral ledino poznejše eksplozije kakovostne domače videoprodukcije. Magnifico je sooblikoval pop sceno in sočasno brez težav nastopal tudi na etno obarvanih koncertih, rockerskih festivalih ali v zahtevnejših dvoranah kulturnih ustanov. Se spomnite, kako smo se začudili, ko se je pojavil v objemu z revolverji in tako imenovano balkansko špageti glasbo?



Plošča Charlatan de Balkan ohranja vse te vplive, od šlagerjev, šansona, do teksaške kitare in humorja. Besedila so, podobno kot glasba, svojevrsten konglomerat jezikov, od angleščine, čez jugo, do francoščine, za katero poskrbi njegova prikupna glasbena gostja Camille Bertault v skladbi Tivoli.



Kako je plošča Charlatan de Balkan slišati v živo, se bomo lahko premierno prepričali na božič, 25. decembra, v okviru ljubljanskega pop up festivala Kurzshluss v Gospodarskem razstavišču. To bo že tretji zaporedni Magnificov božični koncert. Ti postajajo nepogrešljiv del praznične ponudbe prestolnice, ena tistih zabav leta, ki jih nikakor ne velja zamuditi. Letos bo še posebno vroče, saj prihaja z novo ploščo. Mimogrede, Štajerci bodo na svoj račun prišli že 23. decembra, ko bo Magnifico nastopil v mariborskem Štuku.



Na božičnem nastopu mu bo na odru delala družbo vrsta odličnih glasbenikov. Prišla bo že omenjena francoska jazz pevka Camille Bertault. Če za njo pobrskamo po spletu, bomo ugotovili, da je bil njena izhodiščna izvajalska platforma internet – njena največja uspešnica je bila priredba skladbe Gigant steps. Leta 2013 je izdala prvi samostojni album z naslovom En vie. Prav tako se nam bo predstavil vroči srbski četverček Frajle, ki ga sestavljajo Marija Mirković, Nataša Mihajlović, Jelena in Nevena Buča. Vokalno in intepretativno močna skupina je zavidljiv uspeh dosegla tudi s pomočjo televizijske postaje MTV.