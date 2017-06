Nagradi prinesli lastovca in punca

Petič v sedemnajstih letih, odkar v Škofji Loki v organizaciji radia Sora ter v sodelovanju z agencijo Geržina Videoton pripravljajo edinstven festival slovenskih viž v narečju, so se tega udeležili tudi naši zamejci, ansambel Ano urco al pej dvej iz tržaškega zaledja. In prav tolikokrat so osvojili nagrado in plaketo Škofje Loke za najboljši nastop v celoti. Letos jim je uspelo člana komisije za glasbeno izvedbo Tomaža Tozona in Roberta Smolnikarja prepričati z valčkom Zbugn lastovca, za katerega je melodijo in besedilo v notranjskem narečju napisala Barbara Gropajc, za aranžma pa je poskrbel Aleksander Vodopivec.

Vandrovček ansamblu Galop

Kot je po razglasitvi dejal vodja ansambla Igor Košuta, je bila tokrat očitno lastovca tista, ki jim je prinesla srečo. Z nastopom so bili več kot zadovoljni. A bolj kot sreča je bila za zmago odločilna njihova res izvrstna izvedba, ki vsakokrat prepriča tudi najbolj zahtevne poslušalce. Barbara Gropajc je prejela tudi nagrado za najboljše novo narečno besedilo, ki ga je ustvarila za to skladbo, tako sta namreč odločila člana komisije za besedila Francka Benedik in Milan Jež. Nagrado za najboljšo melodijo je strokovna komisija namenila avtorju Žigi Bižalu, ki je poleg melodije napisal tudi besedilo v notranjskem nare- čju za Kraljico suhe ruobe, ki je odlično izzvenela v izvedbi Prifarskih muzikantov. Nagrado občinstva, s tem pa tudi prehodni pokal, leseni kip Vandrovčka, ki ga je izdelal slikar in kipar izpod Blegoša Peter Jovanovič, so prvič na tem festivalu domov v Tunjice pri Kamniku odnesli člani ansambla Galop. Ti so se predstavili s poskočno vižo z naslovom Ajga punca, ki jo je zanjo ustvaril Jožef Vidergar, besedilo v gorenjskem nare- čju pa Igor Pirkovič. V Škofji Loki pa vsako leto podelijo tudi Vodovnikovo plaketo za dolgoletno kakovostno ustvarjanje besedil. To je posebna nagrada, ki jo podarja Društvo pesnikov slovenske glasbe v sodelovanju z občino Zreče. Letos so jo namenili Metki Ravnjak Jauk, a ker je na tokratnem dogodku ni bilo, jo je v njenem imenu prevzel predsednik društva Igor Pirkovič.

Medena srca za spomin

Na tokratnem večeru viž v narečju so poleg že omenjenih in nagrajenih ansamblov nastopili tudi Mladi Pomurci z vižo Prlek in Prekmurka, izvedeno v kar dveh narečjih, in sicer prleškem in prekmurskem, prav tako so prvič v Škofji Loki nastopili Meh ekspres z vižo v dolenjskem narečju Najmam cajta, pa Bolj počas' z vižo v poljanskem narečju Pozim' pa poljit ter Dor ma cajt z vižo v škofjeloškem narečju z naslovom Janiz. Že večkrat so nastopili domačini, člani ansambla Raubarji, ki so se predstavili z vižo v poljanskem narečju Sosedu peteln, prav tako so tu že nastopili Hozentregarji, tokrat z vižo v selškem narečju Jutr točimo zastonj. Prav vsi so se domov vrnili z ročno izdelanim dražgoškim kruhkom v obliki srca, ki ga je za vse sodelujoče ansamble izdelala mojstrica Cirila Šmid iz Železnikov. Sicer pa je v revijalnem delu letošnjega festivala, medtem ko so preštevali glasove, v polni dvorani športne dvorane Trata z Avsenikovimi skladbami nastopila Jožica Svete s svojimi Primorci. Ne gre zanemariti dejstva, da je večer narečnih viž edini slovenski festival, ki goji slovensko narečno besedo. Spomnimo, da je Adi Smolar, ki je bil lani član komisije, dejal, da so narečja naše veliko bogastvo, ki ga premoremo, zato jih je vredno ohranjati, jih govoriti in ne pozabiti, sploh v današnjem času, ko smo priča velikemu trendu poangleženja.