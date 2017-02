Na spominskem koncertu varnostniki nadirali goste

ŽUSTERNA – V soboto je minila četrta obletnica smrti primorskega glasbenika Danila Kocjančiča. Tretjega februarja 2013 je, star 63 let, izgubil bitko z boleznijo. A njegove pesmi Dober dan, Tina, Poišči me, Amerika, Portorož 1905, Anita ni nikoli, Ne odhaja poletje, Črta in mnogo drugih – za katere je besedila napisal Drago Mislej - Mef, aranžmaje pa je večinoma prispeval še en velik primorski glasbenik Marino Legovič – so nesmrtne. Koncertne dogodke, ki naj bi bili dostojni veličine pokojnega avtorja, si je zamislil koroški glasbenik in Kocjančičev sodelavec Matjaž Sterže, organizator koncerta v spomin Danilu pa je bil, kot lani, Snack bar iz Žusterne.

Aroganca in robatost

Koncert se je začel ob 21. uri, vstopnice, okoli 300 jih je bilo na prodaj tudi v predprodaji, pa so pošle ob 20. uri, uro pred začetkom. Žal so mnogi ostali pred vrati bara, varnostniki pa dialoga s potencialnimi obiskovalci niso znali vzpostaviti. O njihovi robatosti so se na družabnih omrežjih razpisali prenekateri obiskovalci.

