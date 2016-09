Na ptujskem gradu peli in igrali dva večera

PTUJ – Ptujski festival narodno-zabavne glasbe je edinstven in hkrati najstarejši festival pri nas in v tujini. Letošnji je bil že 47. po vrsti, kar pomeni, da prizadevni organizatorji – v prvi vrsti družba Radio Tednik Ptuj s številnimi soorganizatorji, odštevajo leta do abrahama. Priprav na zlati jubilej so se lotili že pred dvema letoma tako, da vsako leto ponudijo dva glasbena večera zapored. V revijalnem delu, letošnji je bil drugi po vrsti, predstavljajo nagrajene in priljubljene viže iz preteklih festivalskih obdobij, na festivalskem večeru pa smo slišali 26 novih viž, ki so obogatile že tako bogato glasbeno zakladnico.

