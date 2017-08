Na pot z drogo v kovčkih

Volk menja dlako, a svoje narave nikoli. Podobno kot se Pete Doherty svoje ljubezni do prepovedane omame nikakor ne otrese. Kajti če se je še predlani trkal po prsih, da se mu je v kliniki sredi tajske džungle naposled uspelo rešiti zasvojenosti ter da je ta zgolj hromila njegovo ustvarjalnost, so ga italijanski cariniki zdaj dobili s heroinom in sintetičnim opiatom demerolom med prtljago.

Prečkanja mejnega prehoda se je britanski glasbenik lotil povsem napačno ter v nasprotju z vsemi zakoni. Ko se je, menda že konec julija, v svojem jaguarju pripeljal na švicarsko-italijansko mejo, je carinikom nemudoma zadonel alarm. Vozil je namreč s pretečenim vozniškim dovoljenjem in neveljavnim prometnim dovoljenjem, ko so mu preiskali prtljago, pa so našli še malce heroina in nekaj demerola. A je imel v svoji velikanski zagati, zaradi česar bi vnovič lahko spoznaval notranjost zapora, vendar tudi malce sreče. »Količina zaseženih drog ni presegla tiste za osebno uporabo,« je povedal italijanski uradnik in dodal, da so pri zvezdniku našli le gram heroina in pol grama demerola, medtem ko do 1,7 grama heroina v Italiji obravnavajo kot količino za osebno uporabo. Ječi se je Doherty ognil. Plačati je moral le denarno globo, zavrnili so mu tudi vstop v Italijo, da je moral obrniti avto in se vrniti v Švico.

3,5 grama heroina je svojčas porabil vsak dan.

Vest, da je potoval z mamili v kovčku, verjetno ni presenetila nikogar. Ne nazadnje je pevčeva zgodovina ena sama dolga zgodba neuspešnega spopadanja z odvisnostjo, ki ga je ničkolikokrat spravila v težave s predstavniki zakona. Obtožen je bil že posedovanja vsake vrste omame, od trave prek ketamina do kokaina in heroina, da je 2008. naposled pristal za zapahi. Medtem ko je – vsaj kolikor je znano – v bolnišnico za zdravljenje odvisnosti prvič zakorakal leta 2003 in nazadnje jeseni 2014, od koder je januarja 2015 prišel kot ozdravljen moški.

Čez mejo je želel z neveljavnim vozniškim in prometnim dovoljenjem ter heroinom v kovčku.

No, tako je trdil vsaj sam in svojemu novemu, treznemu življenju v čast zagnal celo sklad in center za vse, ki se želijo odvaditi smrtonosne razvade. »Vsem, ki se borijo z zasvojenostjo, polagam na srce, da obstaja pot ven iz tega kroga. Ne glede na to, kako si zlorabljal samega sebe, svoje zdravje in telo, vedno se lahko pozdraviš in zaceliš.« A se mu je očitno zareklo, saj je, sodeč po nedavni izkušnji s carino, zopet zašel na stara pota.