Na pevca padel odrski rekvizit

NEW YORK – Marilyn Manson ima resne poškodbe, potem ko je nanj med koncertom v New Yorku padel odrski rekvizit. Glasbenik je bil sredi skladbe Sweet Dreams, ko sta nanj padli velikanski pištoli. Več ljudi je prihitelo na oder, da bi pomagali 48-letnemu zvezdniku.

Nesreča se je zgodila, ko se je glasbenik znašel v težavah zaradi izjave, da je streljanje na šoli Columbine skoraj uničilo njegovo kariero. S tem je imel v mislih dejstvo, da sta bila najstnika, ki sta izvedla pokol, oboževalca njegove glasbe. Posnetki nesreče v New Yorku so medtem že zakrožili po spletu, večina je nastala z mobilnimi telefoni. Videti je, da je glasbenik plezal na kovinsko konstrukcijo, ta pa se je prevrnila in ga pomendrala.

15 minut so ga reševali izpod pištol.

Pozneje je glasbenikov predstavnik potrdil, da je v bolnišnici, vendar ni želel razkriti, kako resno je njegovo stanje. Koncert se je odvijal na prizorišču Manhattan Center Hammerstein Ballroom. Med udeleženci dogodka je bila tudi Michelle Curran, ki je povedala, da je celotno prizorišče ostalo v temi, ko so ustavili koncert. »Nekje na polovici komada Sweet Dreams skupine Eurythmics sta padli velikanski pištoli, ki sta bili dekorativni. Menda sta se strgali vrvi, ki sta ju držali pokonci. Petje je utihnilo in veliko ljudi je steklo na oder, da bi dvignili pištoli.« Manson je bil na odru približno uro in dvajset minut, ko se je zgodila nesreča. Le s težavo so ga osvobodili, menda je trajalo 15 minut, preden so ga lahko odpeljali v bolnišnico. Zvezdnik je trenutno sredi promocije novega albuma Heaven Upside Down.