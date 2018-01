Na novoletnem festivalu podelili termalčke

Mladi Lenarti so že večkrat dokazali, da so zelo obetaven družinski trio. FOTO: Osebni Arhiv

Tik pred vstopom v novo leto se je v Dolenjskih Toplicah zgodil še en festival narodno-zabavne glasbe, sicer že 13. novoletni festival po vrsti, na katerem je svoje polke in valčke predstavilo enajst izvajalcev. Po predhodnem izboru so na njem nastopili ansambli Aktual, Veseli muzikanti, Ansambel Blaža Hutevca, Ansambel bratov Cankar, Jelen, Prava stvar, skupina Lenarti, Plus, Upanje, Klapovuhi in Krimski lisjaki. Vsak je zaigral dve skladbi, eno avtorsko, ki je lahko bila že javno predvajana, a ne zmagovalna na katerem od festivalov, in eno iz zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe, da le ni bila skladba nastopajočega ansambla.

13. novoletni festival narodno-zabavne glasbe je bil v Dolenjskih Toplicah.

Poleg strokovne komisije je glasove prispevalo tudi občinstvo, na koncu pa so podelili šest nagrad. Zlatega termalčka je osvojil Ansambel Blaža Hutevca, srebrnega Ansambel Prava stvar, bronasti pa je šel v roke mladih Lenartov, ki so prejeli tudi posebno nagrado za najbolj všečno zasedbo. Nagrado za najboljše besedilo je prejela Darinka Kovač, njeno besedilo so v valčku z naslovom Za vrati, kjer živi jesen odpeli člani ansambla Prava stvar. Za omenjeni valček pa so prejeli še nagrado za najboljšo inštrumentalno izvedbo.

Minulo leto si bo po še nekaterih uspešnih nastopih zapomnil prav prvonagrajeni Ansambel Blaža Hutevca, ki se je predstavil z novo avtorsko skladbo Sanjam in osvojil zlatega termalčka. Lani so bili uspešni tudi na festivalu v Cerkvenjaku in na Pokaži, kaj znaš v Dobju pri Planini.