Na Graški Gori so delili pastirčke

Znamenita Graška Gora, iz zgodovine znana po zadnjih srditih bojih partizanov, leži na stičišču treh občin koroške in šaleške regije, zato tamkajšnjemu kulturnemu društvu pri organizaciji tradicionalnega mednarodnega festivala narodno-zabavne glasbe Graška Gora poje in igra na pomoč vedno priskočijo tudi občine, katerih meje se stikajo na 'Gori jurišev', kot jo tudi imenujejo. Tudi letos, ko je bil festival že 41. po vrsti, ni bilo nič drugače in s pomočjo občin Slovenj Gradec, Velenje in Mislinja je domačemu kulturnemu društvu uspelo spraviti pod streho festival. V tekmovalnem delu so peli in igrali člani ansamblov Azalea iz Gabrij pri Novem mestu, Dor ma cajt iz Dolenje vasi pri Selcah, Galop iz Tunjic pri Kamniku, Hozentregarji iz okolice Škofje Loke, Lojtrca iz Slovenj Gradca, Pik iz Šentjurja pri Celju, Srčni muzikanti iz Vuzenice, Šepet iz Šmartnega ob Paki, Vižarji iz Stranic, Zadetek iz Pesnice pri Mariboru, Žarek iz Hrastovca pri Velenju, Žargon iz Središča ob Dravi ter Fiškali iz sosednje Hrvaške, ki so predstavili 13 novih viž in prav toliko že slišanih z njihovega repertoarja. Na koncu pa se je domov vsak od njih vračal vsaj z enim pastirčkom. Razlika je bila le v tem, katere barve je bil, saj na Graški Gori vedno delijo bronaste, srebrne in zlate. O tem, katerega pastirčka si zasluži posamezni ansambel, pa je odločala strokovna komisija, v kateri so bili letos priznani harmonikar Robert Zupan, glasbena pedagoginja Anita Plazl in glasbenik Dušan Krajnc, ki so pozorno poslušali vseh 13 tekmovalnih skladb in na koncu odločili, da si zlate pastirčke zaslužijo skupine Hozentregarji, Vižarji in Fiškali. Srebrne pastirčke so osvojili ansambli Žarek, Pik, Dor ma cajt, Zadetek, Azalea, Žargon in Srčni muzikanti, bronaste pa Galop, Lojtrca in Šepet. Ansambel Vižarji iz Stranic, ki ga vodi harmonikar Domen Jevšenak, ob njem pa so še pevka Tatjana Pečko, kitarist Blaž Pentek, basist Aleš Thaler in klarinetist Urban Marot, pa je poleg zlatega pastirčka prejel še nagrado za najboljšega debitanta in postal absolutni zmagovalec letošnjega festivala. Hozentregarji so si poleg zlatega pastirčka priigrali še plaketo za najbolj izvirno melodijo z naslovom Dan v gorah, ki jo je ustvaril Jože Vidergar, hrvaška zasedba Fiškali pa nagrado za najboljši aranžma skladbe Dobre ti jutre rodni kraj. So pa na Graški Gori ocenjevali tudi besedila skladb. Najboljše je napisala Meta Smolič, sicer pevka ansambla Azalea, za skladbo Kam se pelje svet? Drugo najboljše besedilo Ker zdaj me ljubiš je napisal Feri Lainšček, izvedel pa ga je ansambel Šepet, tretje najboljše besedilo S sabo nesel nič ne boš pa Damjan Pasarič, izvedel ga je šentjurski ansambel Pik. Skladbe je ocenjevalo tudi občinstvo, in to je odločilo, da si nagrado občinstva zasluži ansambel Žargon za skladbo Govoril je, katere avtorja sta Matevž Sodič in Matej Kocjančič. Še več o festivalu pa si preberite v Nedeljskih novicah.

