Na gradu bodo igrali,  kar so v Podnanosu izbrali

Prvo majsko nedeljo so se v Podnanosu zbrali prijavljeni ansambli iz vse Slovenije, ki so si želeli pridobiti vstopnico za Vurberški festival. To je eden vodilnih in najbolj priljubljenih narodno-zabavnih festivalov pri nas tako med poslušalci kot izvajalci, ki večglasno pojo ter igrajo na diatonično harmoniko. Predizbor za Vurberk že vrsto let organizirajo marljivi člani Turističnega društva Podnanos, ki ga vodi Aleš Bratož. In tudi tokrat jim je, spremenljivemu vremenu navkljub, uspelo pripraviti lep glasbeni dogodek v sklopu tridnevne prireditve Šembidska pomlad.



Za festival na Vurberku se je letos prijavilo 16 ansamblov, po pregledu poslanega materiala in poslušanju skladb pa so se člani žirije, v kateri so bili predstavnik RTV Slovenije Tomaž Guček, ustanovitelj in dolgoletni član ansambla Vagabundi Jani Rednak, predstavnik TD Vurbergk Konrad Toplak in muzikolog, producent, glasbenik in dolgoletni član Slovenskega okteta Tomaž Tozon, odločili, da si jih festivalski nastop zasluži 12. To so ansambel Opoj iz Velike Nedelje, Pik iz Šentjurja, Upanje iz Gorišnice, Me tri do polnoči iz Slovenskih Konjic, Lojtrca iz Slovenj Gradca, Mladika iz Dramelj, Tik tak iz Postojne, Vižarji iz Stranic, Mladi upi iz Šmarja pri Jelšah, Fantje izpod Lisce iz Sevnice, Frajerke iz Šmarja pri Jelšah ter Murni iz Šentjurja.



So pa tudi gledalci in poslušalci v Podnanosu že ocenjevali nastopajoče in za najbolj všečnega izbrali ansambel Tik tak. Program so popestrili plesalci iz tamkajšnje osnovne šole, povezovala pa sta ga dolgoletna voditelja Vurberškega festivala Ida Baš in Janez Toplak, ki je še vedno tudi direktor festivala. Mikrofona bosta letos na Vurberku prvič v rokah dveh novih voditeljev, in sicer vsestranskega Klemna Bunderle ter Maje Oderlap.